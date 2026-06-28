Pilibhit Encounter: 175000 का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, पप्पू मर्डर केस में चल रहा था फरार

Pilibhit Police Encounter: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया. उस पर 1 लाख 75 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. यह आरोपी एक हत्याकांड में फरार चल रहा था, जबकि इस मामले में कई आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं.
पीलीभीत के SP सुकीर्ति माधव मिश्रा ने बताया कि 28 मई को पप्पू गुप्ता की हत्या हो गई थी. मर्डर केस में शामिल कई आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी फरार चल रहा था. मुखबिरी के बाद आरोपी के बारे में पता चला तो पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी शुरू की.
#WATCH | Uttar Pradesh: Pilibhit SP Sukirti Madhav Mishra says, "An incident occurred on the 28th of last month, resulting in the death of Pappu Gupta. Several accused persons involved in that incident had already been sent to jail. Today, a police encounter took place involving… pic.twitter.com/Yqi8QsOfQc— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 28, 2026
भागने के लिए पुलिस पर चलाने लगा गोली
जब पुलिस की टीम आरोपी तक पहुंची तो उसने गोली चलानी शुरू कर दी. उधर, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई तो उसको लग गई. पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसे मृत घोषित कर दिया. आरोपी से मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है.
ये हथियार हुए बरामद
आरोपी के पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक 32 बोर की पिस्तौल, एक देसी 315 बोर का हथियार और काफी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. आरोपी पर पीलीभीत एसपी ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था, जबकि DIG स्तर से 50,000 रुपये और AD स्तर से 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था.
NOTE: ये खबर अपडेट की जाएगी...
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं