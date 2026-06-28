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Pilibhit Encounter: 175000 का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, पप्पू मर्डर केस में चल रहा था फरार

पीलीभीत के SP सुकीर्ति माधव मिश्रा ने बताया कि 28 मई को पप्पू गुप्ता हत्याकांड के मुख्य आरोपी के साथ आज पुलिस का एनकाउंटर हुआ.

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Pilibhit Encounter: 175000 का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर, पप्पू मर्डर केस में चल रहा था फरार
मुठभेड़ के बारे में बताते पीलीभीत के SP सुकीर्ति माधव मिश्रा.
ANI

Pilibhit Police Encounter: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया. उस पर 1 लाख 75 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. यह आरोपी एक हत्याकांड में फरार चल रहा था, जबकि इस मामले में कई आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं.

पीलीभीत के SP सुकीर्ति माधव मिश्रा ने बताया कि 28 मई को पप्पू गुप्ता की हत्या हो गई थी. मर्डर केस में शामिल कई आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी फरार चल रहा था. मुखबिरी के बाद आरोपी के बारे में पता चला तो पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी शुरू की.

भागने के लिए पुलिस पर चलाने लगा गोली

जब पुलिस की टीम आरोपी तक पहुंची तो उसने गोली चलानी शुरू कर दी. उधर, जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई तो उसको लग गई. पुलिस उसे अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसे मृत घोषित कर दिया. आरोपी से मुठभेड़ में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है.

ये हथियार हुए बरामद

आरोपी के पास से एक सेमी-ऑटोमैटिक 32 बोर की पिस्तौल, एक देसी 315 बोर का हथियार और काफी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है. आरोपी पर पीलीभीत एसपी ने 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था, जबकि DIG स्तर से 50,000 रुपये और AD स्तर से 1 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था.

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