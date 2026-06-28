नाबालिग से रेप करने का आरोपी गिरफ्तार: पुलिस ने मुठभेड़ में मारी गोली, चाकू भी किया बरामद

Bulandshahar Police Encounter: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में नाबालिग से रेप मामले के आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है. आरोपी इरफान वांछित चल रहा था, जो अब पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है. आरोपी के पास से एक अवैध देसी पिस्तौल, एक खाली कारतूस और दो कारतूस बरामद हुए हैं. इसके अलावा रेप में इस्तेमाल किया गया एक अवैध चाकू भी पुलिस ने बरामद किया है.

पुलिस के अनुसार, 22 जून को जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से चाकू दिखाकर डरा-धमकाकर रेप किया गया था. पुलिस ने शिकायत के बाद बीएनएस और पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था. जहांगीराबाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था और उससे पूछताछ शुरू की.

चाकू की निशानदेही के समय भागने लगा आरोपी

इरफान ने मंगलपुर गांव के पास एक जंगल इलाके में अपराध में इस्तेमाल किए गए चाकू की निशानदेही के बारे में बताया. फिर पुलिस की टीम शनिवार को चाकू की बरामदगी के लिए इरफान को उस जगह ले गई तो उसने कथित तौर पर छिपी हुई देसी पिस्तौल निकाली और भागने की कोशिश में पुलिस पर गोली चलाई.

पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की तो गोली इरफान के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया.

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