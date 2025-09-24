UP News: गोंडा में VHP का 'ऑपरेशन कलावा', जानें लव-जिहाद और धर्मांतरण से क्या है कनेक्शन

उत्तर प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण और लव-जिहाद के मामलों पर लगाम करने के लिए विश्व हिंदू रक्षा परिषद काफी एक्टिव है. नवरात्रि के मौके पर गोंडा में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम के तहत 9 लड़कियों ने इन लोगों के हाथों पर रक्षा सूत्र के रूप में कलावा बांधा. VHP सदस्यों ने हाथ पर कलावा बंधवाकर न सिर्फ बहनों की रक्षा का संकल्प लिया. बल्कि धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे मामलों से उनको बचाने का वचन भी दिया. इसीलिए गोंडा में कार्यालय खोला गया है.

धर्मांतरण और लव-जिहाद से बचाने का संकल्प

ऑपरेशन कलावा कार्यक्रम का मकसद लड़कियों को धर्मांतरण और लव-जिहाद जैसे मामलों से बचाना है. अपने हाथों पर रक्षा सूत्र बंधवाने के बाद विश्व हिंदू रक्षा परिषद सामाजिक न्याय प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश आर्य उर्फ़ हीरू ने सभी लड़कियों की आरती उतारी और चुनरी ओढ़ाकर उनका आशीर्वाद लिया. इसके साथ ही सनातन फौजी का भी गठन किया गया है. ये फौज हिंदू लड़कियों और महिलाओं की रक्षा करेगी.

हिंदू बनकर बरगलाने वालों से बचाने का वचन

विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सामाजिक न्याय प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश आर्य उर्फ़ हीरू ने गोंडा कार्यालय पर ऑपरेशन कलावा का शुभारंभ किया है. इसकी शुरुआत उन्होंने धर्मांतरण और लव-जिहाद के बढ़ते मामलों को देखते हुए की है. ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब दूसरे समुदाय के लोग अपने अपने हाथ में कलावा और माथे में चंदन लगाकर हिंदू लड़कियों को पहले अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर करते हैं. ऑपरेशन कलावा का लक्ष्य हिंदू लड़कियों को ऐसे छलावे से बचाना है.

विश्व हिंदू रक्षा परिषद बहनों से साथ खड़ा रहेगा

प्रकाश आर्या ने बताया कि ऑपरेशन कलावा कार्यक्रम के शुभारंभ के मौके पर नौ कन्याओं ने नौ देवियों के रूप में वहां मौजूद लोगों के हाथों पर रक्षा सूत्र बांधा है. जिसके बाद उन लोगों ने वचन दिया है कि अगर उनके साथ ऐसी कोई भी घटना होती है तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद उनके साथ खड़ा रहेगा. इसके साथ ही इन बच्चियों को ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए जागरूक भी किया गया है जो हिंदू होने का बनने का ढोंग करके हिंदू बहन बेटियों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनका धर्मांतरण करवाते है. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है.