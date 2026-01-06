वाराणसी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट: 18% मतदाताओं के नाम कटे, कैंट और उत्तरी सीट सबसे ज्यादा प्रभावित

मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पहले चरण के SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद मतदाताओं की कुल संख्या 12.55 करोड़ बताई गई है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि पहले चरण के एसआईआर के बाद मतदाता सूची से 2.89 करोड़ लोगों के नाम हटाए गए हैं. यानी पहले राज्य में करीब 15.44 करोड़ मतदाता थे. राज्य की ही तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में भी 18 फीसद मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से हटाए गए हैं.

वाराणसी में से सबसे अधिक वाराणसी कैंट और वाराणसी उत्तरी विधानसभा क्षेत्रों के लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं. वाराणसी में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं.

वाराणसी के उप जिला निर्वाचन अधिकारी बिपिन कुमार के अनुसार अभी ये ड्राफ्ट सूची है. उन्होंने कहा कि जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है वो फॉर्म 6 आएगा तो उसमें घोषणा पत्र के साथ उसे 6 मार्च तक भर सकते हैं.

उन्होंने कहा, "इसमें घबराने वाली बात नहीं है पर इसके बाद भी जिसका नाम नहीं जुड़ेगा वो घुसपैठिया होगा या नहीं ये बाद में तय होगा. टॉर्च आपरेशन के तहत जिन बांग्लादेशी और रोहिंग्या को पकड़ा जा रहा है, उस पर पुलिस रिपोर्ट के बाद सब तय होगा."

यूपी में कुल कितने नाम ड्राफ्ट सूची में हटाए गए

उधर यूपी के एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जारी करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि राज्य में कुल 46.23 लाख मतदाताओं (2.99 फीसद) की मौत हो गई है, जबकि 2.57 करोड़ मतदाता (14.06 प्रतिशत) या तो स्थायी रूप से बाहर चले गये थे या प्रमाणन की प्रक्रिया के दौरान मौजूद नहीं थे. वहीं, 25.47 लाख मतदाताओं के नाम एक से अधिक जगह पर रजिस्टर्ड पाए गए.

रिणवा ने बताया कि शुरू में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने की तारीख 31 दिसंबर तय की गई थी लेकिन अपरिहार्य कारणों से बाद में इसे छह जनवरी कर दिया गया. इस ड्राफ्ट सूची को लोग चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं.

जिनके भी नाम पहली ड्राफ्ट सूची में नहीं हैं, वे 6 फरवरी तक फॉर्म 6 भरकर जमा कर सकते हैं. ताकि उनका नाम जोड़ा जा सके. 6 मार्च 2026 को अंतिम सूची जारी की जाएगी. आयोग ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर- 1950 भी जारी किया है. आयोग ने शहरी क्षेत्रों में कैंप लगाने की योजना भी बनाई है.

1 जनवरी 2008 से पहले जन्मे लोग फार्म भर सकेंगे

राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया- 1 जनवरी 2008 से पहले जन्मे लोग फार्म भर सकते हैं. यानी कट ऑफ की तारीख 1 जनवरी 2008 रखी गई है. जिन लोगों ने फॉर्म भरा है पर उनकी मैपिंग नहीं है उन्हीं को नोटिस दिया जाएगा.

ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में कैसे देखें अपना नाम?

चुनाव आयोग की वेबसाइट (https://voters.eci.gov.in/download-eroll) पर जाएं.

राज्य, रिविजन का साल, जिला और विधानसभा क्षेत्र चुने. इसके बाद नीचे अपना बूथ सेलेक्ट करें और ड्राफ्ट सूची डाउनलोड करें.