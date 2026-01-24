उत्तर प्रदेश दिवस: 'बीमारू' से 'ब्रेक-थ्रू' राज्य बना यूपी, अब बनेगा विकसित भारत का इंजन – अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 'उत्तर प्रदेश दिवस' के अवसर पर लखनऊ में आयोजित समारोह को संबोधित किया. अपने भाषण में उन्होंने उत्तर प्रदेश के बदलते स्वरूप की प्रशंसा की और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की डबल इंजन सरकार ने राज्य को पिछड़ेपन से निकालकर विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है.

2047 तक पूर्ण विकसित बनेगा उत्तर प्रदेश

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका सबसे अहम होगी. उन्होंने भरोसा जताया कि आजादी के 100 साल पूरे होने तक यूपी एक पूर्ण विकसित राज्य बन जाएगा. उन्होंने कहा, "उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा है और अब यह देश के विकास का इंजन बनने जा रहा है."

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि, "आज यहां सीएम युवा कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 जनपदों को सम्मानित किया गया है. हर साल एक लाख युवाओं को पांच लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त और गारंटीमुक्त ऋण देने की व्यवस्था हुई है. अब तक 1 लाख 30 हज़ार युवाओं को 5 हजार 322 करोड़ रूपए का लाभ मिल चुका है. वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रॉडक्ट योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आज पूरे भारत में फैल चुकी है. यह सभी कारीगरों, युवाओं, माताओं के लिए रोजगार का साधन बन गया है. आज यहां पर हर जिले का एक व्यंजन तय कर एक व्यंजन मेला भी लगाया गया है. राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के विश्वप्रसिद्ध स्वादिष्ट व्यंजनों को पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से प्रस्तुत करने का काम किया है."

'जनकल्याण की सभी योजनाओं को धरातल पर उतारा'

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी ने जनकल्याण की सभी योजनाओं को धरातल पर उतारा है. एक ज़माने में उत्तर प्रदेश को लेवर सोर्स स्टेट माना जाता था, जो आज भारतीय अर्थव्यवस्था का चौथा सबसे बड़ा राज्य बन चुका है. विपक्षी सरकारों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बनाकर रखा था. लेकिन हमारी सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक-थ्रू राज्य बनाकर आज हर गांव में विकास को पहुंचाया है. पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश की कृषि विकास दर 17 प्रतिशत रही है और देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में राज्य का 20 प्रतिशत योगदान है. राज्य के 62 लाख गरीबों को पक्का घर और 1 करोड़ से अधिक महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को पेंशन का लाभ मिला है. 550 साल से पूरा देश अयोध्या में श्रीराम राम का मंदिर बनने की राह देख रहा था वह काम भी पूरा हो गया है."

'यूपी एक ड्रीम डेस्टिनेशन बना'

अमित शाह ने कहा कि, "अब उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 11 प्रतिशत वृद्धि के साथ देश के अन्य राज्यों के साथ स्पर्धा कर रहा है. उत्तर प्रदेश से आईटी का निर्यात 82 हज़ार करोड़ रूपए को पार कर चुका है. 2017 से पहले यहां डेटा सेंटर, सेमीकंडक्चर फैक्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग होने की कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था. आज उत्तर प्रदेश इन सबके लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है. उत्तर प्रदेश को 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपए की योजनाएं जमीन पर उतारने का काम हो चुका है. उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति में भी ऐतिहासिक सुधार आया है. डकैती में 94 प्रतिशत और लूट में 82 प्रतिशत की कमी और हमारी डबल इंजन सरकार ने इस राज्य को सुरक्षित करने का काम किया है."

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा, "उत्तर प्रदेश हर कालखंड में देश को सुरक्षित करने वाला राज्य रहा है. आज फिर से उत्तर प्रदेश में देशभक्ति की लौ जागृत हो चुकी है. परिवारवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती, सिर्फ हमारी सरकार कर सकती है. केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी और राज्य में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में विकास की सारी संभावनाओं को तलाशकर इसे विकास की राह पर आगे बढ़ाने का काम किया है. प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे का जाल बिछाने का काम किया है. आज सबसे अधिक एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में हैं और यहीं पर भारत सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर भी बनाया है." शाह ने कहा कि योगी सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म किया, कानून व्यवस्था को चाक-चौबंद किया और हर गरीब के कल्याण के लिए कई योजनाओं को जमीन पर उतारा है.