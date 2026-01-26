विज्ञापन
विशेष लिंक

अमेरिका के न्यू जर्सी में -14 डिग्री में मना यूपी दिवस, CM योगी ने भेजा वीडियो मैसेज 

उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ नार्थ अमेरीका (UPFNA) संस्था के अध्यक्ष अमित गुप्ता ने बताया कि न्यू जर्सी में माइनस तापमान होने के बावजूद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लोग दूर-दूर से आए.

Read Time: 2 mins
Share
अमेरिका के न्यू जर्सी में -14 डिग्री में मना यूपी दिवस, CM योगी ने भेजा वीडियो मैसेज 
माइनस 14 डिग्री तापमान में उप्र के अप्रवासी भारतीयों ने रात रात भर जागकर उप्र दिवस मनाने की तैयारी की.

अमेरिका में पहली बार उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ नार्थ अमेरीका (UPFNA) संस्था ने उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया. इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक खास वीडियो UPFNA को मैसेज भेजा. वीडियो मैसेज में योगी ने कहा  उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर भावनात्मक रूप से राज्य से जुड़े अप्रवासी लोगों को बधाई. उप्र भारत कीं सांस्कृतिक, साहित्यिक और इतिहास से समृद्धि रहा है. सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को समेटे हुए उप्र भारत का ग्रोथ इंजन बना हुआ है. साथ उप्र उपद्रव से उत्सव प्रदेश बना है.

न्यू जर्सी में उप्र दिवस के मौक़े पर करीब 250 से ज्यादा अप्रवासी परिवारों ने इकट्ठा होकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को मनाया. अमेरिका में इस वक्त बर्फीला तूफ़ान आया है. माइनस 14 डिग्री तापमान में उप्र के अप्रवासी भारतीयों ने रात रात भर जागकर उप्र दिवस मनाने की तैयारी की.

UPFNA के अध्यक्ष अमित गुप्ता ने बताया कि न्यू जर्सी में माइनस तापमान होने के बावजूद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए लोग दूर दूर से आए. कार्यक्रम में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक हिस्सा लेने के लिए अल्पना सिंह, अल्पना पाठक और सौरभ गुप्ता की प्रमुख भूमिका रही.

वंदे मातरम गीत गाया गया 

उप्र दिवस के मौके पर अमेरिका में वंदेमातरम गीत की सामूहिक प्रस्तुति दी गई. वंदेमातरम के 150 साल पूरा होने के मौके पर उप्र से जुड़े लोगों ने इस गीत को पूरे सांस्कृतिक उत्साह से गाया. साथ ही, अयोध्या रामलला मंदिर का पावन प्रसाद उपस्थित सभी श्रद्धालुओं में वितरित किया गया. जिससे कार्यक्रम का वातावरण आध्यात्मिक एवं भक्तिमय बन गया.न्यू जर्सी में आयोजित यह उत्तर प्रदेश दिवस समारोह सांस्कृतिक गौरव, एकता, श्रद्धा एवं विश्वभर में बसे उत्तर प्रदेशवासियों के मजबूत संबंधों का सशक्त प्रतीक बनकर उभरा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttar Pradesh Day Celebrated, Uttar Pradesh Day Celebrated New Jersey, CM Yogi
Get App for Better Experience
Install Now