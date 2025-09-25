विज्ञापन
यूपी में CBI के शिकंजे में फंसा डाक विभाग का अधिकारी, 10000 रुपये रिश्वत की डील... रंगे हाथ टैप हुआ ओवरसीयर

सीबीआी के मुताबिक, भ्रष्ट अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए CBI की टीम ने जाल बिछाया था. वहीं आरोपी को शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया.

सीबीआई ने पोस्ट ऑफिस विभाग के अधिकारी को पकड़ा है
Uttar Pradesh:

उत्तर प्रदेश में डाक विभाग के भ्रष्ट अधिकारी पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की टीम ने शिकंजा कसा है. सीबीआई ने डाक विभाग के एक अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ ट्रैप किया है. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना पोस्ट ऑफिस में तैनात मेल ओवरसीयर के खिलाफ की गई. अधिकारी पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का आरोप है. सीबीआई ने इस मामले में गुरुवार को केस दर्ज किया और उसी दिन कार्रवाई करते हुए मेल ओवरसीयर को गिरफ्तार कर लिया. 

सीबीआी के मुताबिक, भ्रष्ट अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए CBI की टीम ने जाल बिछाया था. वहीं आरोपी को शिकायतकर्ता से रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया.

पोस्ट मास्टर ने की थी CBI से शिकायत

शिकायतकर्ता ग्रामिण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं, जो कि ब्रांच ऑफिस बंदिकला, सब ऑफिस मोहम्मदाबाद गोहना, आजमगढ़ डिवीजन, जिला मऊ में कार्यरत हैं. शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने एक महीने की छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसे ऑनलाइन मैसेज के माध्यम से स्वीकृत कर दिया गया था. हालांकि, इसके बावजूद सब डिविजनल इंस्पेक्टर (एसडीआई) ने छुट्टी को स्वीकृति देने और ड्यूटी से मुक्त करने के बदले में 10,000 रुपए की अवैध मांग की. यह रकम शिकायतकर्ता से मेल ओवरसीयर के माध्यम से मांगी गई थी.

शिकायतकर्ता ने इस अनुचित मांग की सूचना सीबीआई को दी, जिसके बाद टीम ने मेल ओवरसीयर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया. तय योजना के तहत, जैसे ही मेल ओवरसीयर ने 10,000 रुपए की रिश्वत ली, सीबीआई ने उसे रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया.

सीबीआई ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जल्द ही संबंधित न्यायालय में पेश किया जाएगा. मामले की आगे की जांच जारी है. इस मामले में अब और भी बड़े खुलासे किये जा सकते हैं.

