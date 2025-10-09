मुजफ्फरनगर: करवाचौथ पर धर्म के ठेकेदार हाथों में लठ लिए सड़कों पर उतरें, जानें क्या है पूरा मामला

- मुजफ्फरनगर में धर्म के ठेकेदारों ने करवा चौथ के दिन मेहंदी लगाने वालों की जांच की
- क्रांति सेना महिला मोर्चा ने लठ पूजन कर चेतावनी दी कि जिहादी युवक मेहंदी लगाते मिलें सख्त कार्रवाई की जाएगी
- क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने बाजारों में जाकर सुनिश्चित किया कि कोई मुस्लिम युवक मेहंदी न लगा रहा हो
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में गुरुवार को धर्म के ठेकेदार हाथों में लठ और फूल लिए सड़क पर उस समय देखने को मिले जब हिंदू बहन बेटियां करवा चौथ के त्योहार पर बाजारों में मेहंदी लगवा रही थीं. इस दौरान इन धर्म के ठेकेदारों ने मेहंदी लगाने वालों को चेक किया कि कहीं कोई गैर समुदाय का युवक तो मेहंदी नहीं लग रहा है.
मुजफ्फरनगर में कल क्रांति सेना महिला मोर्चा ने अपने कार्यालय पर लठ पूजन कर यह चेतावनी दी थी कि करवा चौथ के मद्देनजर हिंदू बहन बेटियों के हाथों पर अगर कोई भी जिहादी युवक मेहंदी लगता हुआ पाया गया तो क्रांति सेना इन लाठियों से उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी. जिसके चलते आज क्रांति सेना और शिव सेना कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर बाजारों में दुकान दर दुकान पहुंचकर यह चेक किया कि कहीं मुस्लिम युवक हिंदू बहन बेटियों के हाथों में मेहंदी लगाने का काम तो नहीं कर रहे हैं.
इस दौरान इन कार्यकर्ताओं को कहीं मुस्लिम युवक तो मेहंदी लगाता हुआ नहीं मिला लेकिन कुछ बुर्खा पहने मुस्लिम युवतियां हिंदू बहन बेटियों के हाथों में मेहंदी लगाती हुई जरूर नजर आईं. जिसपर क्रांति सेना के इन कार्यकर्ताओं ने इन मुस्लिम युवतियों को भी यह साफ-साफ लफ्जों में कहा कि यह हिंदुओं का त्यौहार है इसलिए अगले साल से अगर मेहंदी लगानी है तो वह हिंदू वस्त्र पहनकर ही मेहंदी लगाएं.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं