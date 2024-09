सोशल मीडिया पर लाइक और सब्‍सक्राइब के लिए लोग क्‍या नहीं करते. ऐसे लोगों से पुलिस को कई बार जूझना पड़ता है. हालांकि एक जनाब रील के चक्‍कर में इतना आगे निकल गए कि उन्‍होंने अपनी ही मौत का वीडियो बना दिया. हालांकि इस रील के लिए रियल पुलिस ने आरोपी शख्‍स को गिरफ्तार कर लिया है.

यह मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का है. यहां पर एक युवक इंस्‍टाग्राम रील के लिए चौराहे पर लेट गया और अपनी मौत का नाटक करने लगा. वीडियो में नजर आ रहा है कि युवक सड़क के बीचोंबीच लेटा है और उसने खुद को कफन में लपेट रखा है. साथ ही उसके गले में फूलमालाएं और कफन पर कुछ गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां हैं. साथ ही उसके आसपास कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं. वहीं युवक जहां पर लेटा है, उसके पीछे कासगंज पुलिस का ट्रैफिक बैरियर भी दिख रहा है.

इस वीडियो के साथ लिखा है, "उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में युवक ने इंस्टाग्राम रील के लिए चौराहे पर लेटकर मृत होने का नाटक किया. पुलिस ने इस रीलपुत्र मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है."

In Uttar Pradesh's Kasganj district, a young man pretended to be de@d by lying down on a crossroad for a Instagram Reel, The police arrested this Reelputra Mukesh Kumar.

