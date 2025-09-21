विज्ञापन
बस लंच के समय दूसरी क्लास में.... यूपी के हरदोई में स्‍कूल टीचरों ने छात्र को बुरी तरह पीटा

छात्र ने बताया कि लंच के टाइम वह दूसरी क्लास में बैठा हुआ था. लंच का थोड़ा समय बचा हुआ था, सर आने वाले थे. सर को आते हुए देखा, तो वह दूसरे गेट से बाहर जा रहा था. सर ने जाते देखा, तो फिर रुकने के लिए बोला और लात घूसों से मारने लगे.

बस लंच के समय दूसरी क्लास में.... यूपी के हरदोई में स्‍कूल टीचरों ने छात्र को बुरी तरह पीटा
हरदोई में स्‍कूल टीचरों के द्वारा एक छात्र को बुरी तरह पीटा गया...
  • उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के आरआर इंटर कॉलेज में 11वीं के छात्र के साथ शिक्षकों ने मारपीट की है.
  • शिक्षकों ने छात्र को लंच के दौरान दूसरी क्लास में पहुंचने पर पीटा और गर्दन पर पैर रखा है.
  • शिक्षक छात्र को प्रिंसिपल के कमरे में ले जाकर मुर्गा बनाकर मारपीट और धमकी दी गई है.
हरदोई:

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में शिक्षकों की गुंडागर्दी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ शिक्षक 11वीं के छात्र को घसीटते हुए मारपीट और गर्दन पर पैर रखते हुए नजर आ रहे है. शिक्षकों द्वारा छात्र के साथ महज इसलिए मारपीट की गई कि वह लंच के समय दूसरी क्लास में पहुंच गया था. इसी बात को लेकर शिक्षकों ने छात्र के साथ जमकर मारपीट की है. आरोप है कि प्रिंसिपल के कमरे में ले जाकर मुर्गा बनाकर मारपीट की है. शिक्षकों द्वारा छात्र को धमकी दी गई कि अगर उसने शिकायत की तो उसका भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा. पुलिस ने तीन नामजद और दो अज्ञात शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है.

11वीं के छात्र के साथ शिक्षकों द्वारा मारपीट करने का यह मामला कोतवाली शहर क्षेत्र के अंतर्गत आरआर इंटर कॉलेज का है यहां पर कोतवाली देहात क्षेत्र के भट्ठापुरवा निवासी 11वीं का छात्र स्कूल पढ़ाई करने गया था. तभी छात्र लंच के समय दूसरे क्लास में पहुंच गया था. इसी बात को लेकर शिक्षक मनोज कुमार सुरेंद्र पांडेय अरविंद और कुछ अन्य लोग उसको घसीटते हुए मारपीट की और जान से मारने के उद्देश्य से गर्दन पर पैर रखने लगे जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है आरोप है कि शिक्षक उसको प्रिंसिपल ऑफिस ले गए और वहां मुर्गा बनाकर जमकर मारपीट करते हुए धमकी दी की उसने पुलिस से शिकायत की तो उसका भविष्य बर्बाद कर दिया जाएगा. पुलिस ने तीन नामजद और दो अज्ञात शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है.

11वीं के छात्र द्वारा बताया गया कि लंच के टाइम वह दूसरी क्लास में बैठा हुआ था. लंच का थोड़ा समय बचा हुआ था, सर आने वाले थे. सर को आते हुए देखा, तो वह दूसरे गेट से बाहर जा रहा था. सर ने जाते देखा, तो फिर रुकने के लिए बोला और लात घूसों से मारने लगे और गिरा गिराकर मारा. छात्र का आरोप है कि प्रिंसिपल के केबिन में भी ले जाकर मुर्गा बनाकर सबने खूब मारा पीटा.

इस मामले में सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने बताया कि यहां पर प्रकार थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के आरआर इंटर कॉलेज का है. यहां 18 सितंबर 2025 को एक कक्षा 11 के छात्र के साथ उसी कॉलेज के कुछ अध्यापकों जिनके नाम मनोज कुमार सुरेंद्र पांडेय अरविंद व अन्य के द्वारा छात्र द्वारा दूसरी कक्षा में बैठने को लेकर वाद विवाद एवं मारपीट की घटना की गई. इस संबंध में पीडि़त की शिकायत पर उचित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. 

