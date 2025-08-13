विज्ञापन
विशेष लिंक

सदन में टाइम पर पहुंचना था लेकिन... विधानसभा रोड पर ट्रैफिक को लेकर BJP विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा

राजेश चौधरी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि विधानसभा की कार्यवाही में समय से पहुंचने के लिए मुझे कार छोड़कर पैदल जाना पड़ा.

Read Time: 2 mins
Share
सदन में टाइम पर पहुंचना था लेकिन... विधानसभा रोड पर ट्रैफिक को लेकर BJP विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा
जब ट्रैफिक जाम में फंस गए विधायक राजेश चौधरी
  • उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज सदन में चौबीस घंटे की बहस जारी है.
  • बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने विधानसभा रोड पर लगे ट्रैफिक जाम की समस्या को सोशल मीडिया पर उजागर किया.
  • ट्रैफिक जाम के कारण राजेश चौधरी को अपनी कार बीच रास्ते में छोड़कर विधानसभा तक पैदल जाना पड़ा.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र के तहत आज दिन का बेहद खास है. आज के दिन सदन में 24 घंटे की बहस हो रही  है. विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायक राजेश चौधरी अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चाओं में बने रहे. दरअसल, उनका ये पोस्ट विधानसभा रोड पर लगे ट्रैफिक जाम को लेकर था. इस ट्रैफिक जाम की वजह से विधायक राजेश चौधरी को अपनी कार को बीच रास्ते में छोड़कर विधानसभा तक पैदल  जाना पड़ा.

राजेश चौधरी ने अपने पोस्ट में लिखा कि विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही हेतु सदन में टाइम से पहुंचना था, परन्तु विधानसभा मार्ग पर ट्रैफिक पुलिस लखनऊ की व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि गाड़ी छोड़कर समय से सदन पहुंच सकूं इस लिए पैदल आना पड़ा. आज सुबह 10:35 बजे.

उन्होंने इस पोस्ट में कुछ वीडियो भी अटैच किए. इन वीडियो में वो ट्रैफिक जाम के बीच गाड़ी से उतरकर पैदल चलते दिख रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से विधानसभा रोड के दोनों ही तरफ जाम लगा हुआ है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP Traffic, Rajesh Chaudhary
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com