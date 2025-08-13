सदन में टाइम पर पहुंचना था लेकिन... विधानसभा रोड पर ट्रैफिक को लेकर BJP विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा

- उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज सदन में चौबीस घंटे की बहस जारी है.
- बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने विधानसभा रोड पर लगे ट्रैफिक जाम की समस्या को सोशल मीडिया पर उजागर किया.
- ट्रैफिक जाम के कारण राजेश चौधरी को अपनी कार बीच रास्ते में छोड़कर विधानसभा तक पैदल जाना पड़ा.
उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र के तहत आज दिन का बेहद खास है. आज के दिन सदन में 24 घंटे की बहस हो रही है. विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायक राजेश चौधरी अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर चर्चाओं में बने रहे. दरअसल, उनका ये पोस्ट विधानसभा रोड पर लगे ट्रैफिक जाम को लेकर था. इस ट्रैफिक जाम की वजह से विधायक राजेश चौधरी को अपनी कार को बीच रास्ते में छोड़कर विधानसभा तक पैदल जाना पड़ा.
विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही हेतु सदन में टाइम से पहुंचना था, परन्तु विधानसभा मार्ग पर ट्रैफिक पुलिस लखनऊ की व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि गाड़ी छोड़कर समय से सदन पहुंच सकूं इस लिए पैदल आना पड़ा।— Rajesh Chaudhary (@rajeshchbjp) August 13, 2025
आज सुबह 10:35 बजे...@uptrafficpolice @dgpup @Uppolice @lucknowtraffic @LkoCp… pic.twitter.com/0epDUNHl3o
राजेश चौधरी ने अपने पोस्ट में लिखा कि विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही हेतु सदन में टाइम से पहुंचना था, परन्तु विधानसभा मार्ग पर ट्रैफिक पुलिस लखनऊ की व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि गाड़ी छोड़कर समय से सदन पहुंच सकूं इस लिए पैदल आना पड़ा. आज सुबह 10:35 बजे.
उन्होंने इस पोस्ट में कुछ वीडियो भी अटैच किए. इन वीडियो में वो ट्रैफिक जाम के बीच गाड़ी से उतरकर पैदल चलते दिख रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह से विधानसभा रोड के दोनों ही तरफ जाम लगा हुआ है.
