जिनकी 2 शादी होती है... पति ने तलाक मांगा तो नाजिया ने बनाया आखिरी वीडियो, रुला देगी कहानी

- गोंडा जिले की 30 वर्षीय महिला नाजिया इस्माइल शेख ने पति की प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर खुदकुशी की
- नाजिया ने एक वीडियो में पति पर दहेज के लिए दबाव और तलाक की धमकी देने का आरोप लगाया था
- नाजिया और इस्माइल की शादी वर्ष 2022 में हुई थी, जिसके बाद पति ने मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना शुरू कर दी
गोंडा जिले में पति की प्रताड़ना और तलाक के दबाव से परेशान एक 30 वर्षीय विवाहित महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी. महिला ने इससे पहले एक मार्मिक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर जारी कर दिया, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार सीधे तौर पर अपने पति को ठहराया है. यह सनसनीखेज मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर का है. यहां की रहने वाली नाजिया इस्माइल शेख ने सोमवार सुबह करीब 11 बजे मायके में खुद को कमरे में बंद कर फांसी लगा ली.
वीडियो में पति पर लगाए गंभीर आरोप
मरने से ठीक पहले बनाए गए 4 मिनट के वीडियो में नाजिया ने दावा किया है कि उसका पति इस्माइल शेख उसे लगातार तलाक देने और दहेज लाने के लिए दबाव बना रहा था. नाजिया ने आरोप लगाया कि तलाक देने से मना करने पर इस्माइल उसे लगातार गाली-गलौज करके मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, जिससे तंग आकर उसने यह खौफनाक कदम उठाया है.
2022 में हुई थी शादी
जानकारी के अनुसार, नाजिया इस्माइल शेख की शादी वर्ष 2022 में सिद्धार्थनगर के रहने वाले इस्माइल शेख के साथ हुई थी, जो अपने परिवार के साथ मुंबई में रहकर व्यापार करते हैं. शादी के कुछ समय बाद से ही पति इस्माइल ने नाजिया और उसके परिवार को दहेज के लिए परेशान करना शुरू कर दिया था. इसके साथ ही वह बार-बार नाजिया पर तलाक देने का दबाव भी बना रहा था.
परिजनों ने बताया कि कई बार दोनों परिवारों के बीच सुलह-समझौता हुआ और नाजिया फिर से पति के साथ रहने लगी, लेकिन प्रताड़ना कम नहीं हुई. आखिरकार इस लगातार हो रही परेशानी से तंग आकर नाजिया ने मौत को गले लगा लिया.
पुलिस जांच में जुटी
नाजिया के आत्महत्या करने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. मृतक नाजिया के पिता ने तत्काल गोंडा के नगर कोतवाली में तहरीर देकर पति इस्माइल शेख के खिलाफ प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
नगर कोतवाली पुलिस ने मृतका के पिता द्वारा दी गई तहरीर और सोशल मीडिया पर वायरल हुए नाजिया के आखिरी वीडियो के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं