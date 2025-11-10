विज्ञापन
यूपी के फिरोजबाद में अवैध पटाखा कारखाने में धमाका, मालिक की मौत, पुलिस ने दी यह जानकारी

फिरोजाबाद (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक अनुज चौधरी के मुताबिक इस धमाके में घर के मालिक पप्पू ऊर्फ जलालुद्दीन की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि धमाके की वजह से न तो कोई और जनहानि हुई है और न किसी दूसरे घर को नुकसान पहुंचा है.

फिरोजाबाद:

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है. वहां के एक गांव के एक घर में शुक्रवार सुबह हुए धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक बच्ची घायल हो गई. हालांकि पुलिस किसी के घायल होने से इनकार कर रही है. पुलिस का कहना है कि केवल एक व्यक्ति की ही मौत हुई है. इस घटना की खबर पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. हालात पर नियंत्रण के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को मौके पर भेजा गया है. स्थानीय लोगों ने बताया कि घर में पटाखे बनाने का काम बहुत पहले से चल रहा था. 

घटनास्थल पर पहुंचे फिरोजाबाद (ग्रामीण) के पुलिस अधीक्षक अनुज चौधरी ने बताया कि यह धमाका पप्पू ऊर्फ जलालुद्दीन नाम के व्यक्ति के घर में हुआ है. इस धमाके में उसकी मौत हो गई. उन्होंने बताया कि इस धमाके से न तो कोई और जनहानी हुई है और न किसी और घर के नुकसान पहुंचा है. उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

कब और कहां हुआ हादसा

यह घटना फिरोजाबाद जिले के नसीरपुर थाना क्षेत्र के गांव  हैबतपुर करखा की है. वहां शुक्रवार सुबह पटाखे बनाते समय जलालुद्दीन के घर में धमाका हो गया. इस धमाके में धमाके में जलालुद्दीन की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. इस धमाके में एक बच्ची के घायल होने की भी खबर है. पुलिस और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं.

इस गांव के एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि इस धमाके में मारा गया व्यक्ति घर में ही पटाखे बनाने का काम करता था. आज सुबह उसमें आग लगने से विस्फोट हो गया. वहीं आशा नाम की एक महिला ने बताया कि आरोपी हथगोले भी बनाता था.

मां-बाप की भी हुई थी ऐसी ही घटना में मौत

एक और प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि इस घर में बहुत पहले से पटाखे बनाए जा रहे थे. आज भी उसी घर में पटाखे बनाए जा रहे थे. इसी दौरान धमाका हुआ. उन्होंने बताया कि आरोपी के माता-पिता की मौत भी इसी तरह के एक धमाके में हुई थी. उन्होंने बताया कि आज के धमाके में भी एक व्यक्ति की मौत हुई है. 

