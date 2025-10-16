सरकारी कर्मचारियों को सीएम योगी ने दिया दीवाली का तोहफा, महंगाई भत्ते में की 3% की वृद्धि

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दीपावली पर राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा उपहार दिया है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है. कर्मचारियों के व्यापक हित के लिए मुख्यमंत्री का ये बड़ा फैसला है. इसके मुताबिक मार्च 2026 तक सरकार 1960 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार वहन करेगी.

सरकार ने महंगाई भत्ते को 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दिया है, जिसे 1 जुलाई 2025 से लागू किया गया है. इस मुताबिक लोगों को 3 प्रतिशत बढ़कर भत्ता मिलेगा. सीएम योगी ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनों के हितों के प्रति सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है.

महंगाई से राहत और जीवन स्तर सुधार के लिए योगी सरकार का यह संवेदनशील कदम है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता व राहत अक्टूबर 2025 से नकद भुगतान के रूप में मिले. नवंबर 2025 में ₹795 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्ययभार आएगा. ओपीएस कार्मिकों के जीपीएफ में ₹185 करोड़ जमा होंगे.

जुलाई से सितंबर 2025 के एरियर भुगतान पर सरकार ₹550 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त भार उठाएगी. दिसंबर 2025 से प्रत्येक माह ₹245 करोड़ का अतिरिक्त व्ययभार वहन राज्य सरकार करेगी.