अमेठी: ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार; उड़े परखच्चे; 3 लोगों की मौके पर मौत

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा (Amethi Expressway Accident) हुआ है. तेज रफ्तार ब्रेजा कार सामने जा रहे ट्रक में पीछे से जा टकराई. इस भीषण सड़क हादसे में कार ड्राइवर समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को हाईवे से हटाकर यातायात को फिर से शुरू करवाया.

ट्रक से भिड़ी कार, 3 लोगों की मौत

पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. बता दें कि कार सवार सभी लोग आजमगढ़ से लखनऊ जा रहे थे. ये पूरा मामला बाजार थाना क्षेत्र के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे स्थित किलोमीटर संख्या 60.1 का है. बुधवार तड़के करीब 3:30 बजे गाजीपुर से लखनऊ की ओर जा रहे एक ट्रक में पीछे से आ रही तेज रफ्तार ब्रेजा कार जा घुसी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. कार चालक समेत तीन लोग की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना स्थल पर पहुंचे थाना अध्यक्ष अभिनेश कुमार ने अपने टीम के साथ मिलकर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी बाजार शुक्ल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया.

अमेठी एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा

मृतकों की पहचान कानपुर के रहने वाले अर्पित विश्वकर्मा, लखनऊ के रहने वाले विमल और विनय दुबे के रूप में हुई है. कार सवार सभी लोग आजमगढ़ से लखनऊ जा रहे थे. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी है. जिसके बाद पीड़ित परिवार वहां के लिए रवाना हो चुके है. बाजार शुकुल थाना प्रभारी अभिनेश कुमार ने बताया पंचायतनामा और अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है. फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और यातायात सुचारू रूप से जारी है.

रिपोर्ट-अरुण गुप्ता

