“आई लव मोहम्मद” के नाम पर प्रदर्शन, सर तन से जुदा के नारे और पथराव, 6 गिरफ्तार 

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आई लव मोहम्मद मामले में कानपुर में दर्ज हुई एफआईआर के खिलाफ अब मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं. यूपी के कई जिलों के साथ-साथ उन्नाव में भी देर रात को मुस्लिम समुदाय के युवकों ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया औऱ सत तन से जुदा के नारे लगाए. इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और आपसी सौहार्द को लेकर पुलिस हरकत में आई. जुलूस में शामिल युवकों में से 3 -4 को हिरासत में लिया तो बवाल हो गया.

वर्ग विशेष के लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए, पुलिस ने मोर्चा संभाल लाठीचार्ज कर भीड़ को तीतर बितर कर हालात पर काबू पाया. वहीं पथराव में 6 से ज्यादा लोगों को चोटें आई है. ASP, ADM, SDM समेत कई थानों का पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस ने गंभीर धाराओ में FiR दर्ज कर 6 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है. अन्य को चिन्हित कर गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है. ASP ने बताया कि हालात पर काबू पा लिया गया है. स्थिति नियंत्रण में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

जानकारी के मुताबिक यह मामला गंगाघाट नगर पालिका परिषद क्षेत्र के शक्ति नगर व मनोहर नगर में रविवार रात को करीब 8.30 बजे हुई. SP जयप्रकाश सिंह ने मौके पर ASP अखिलेश सिंह व कई थानों की फोर्स और CO को तैनात किया ताकि स्थिति को नियंत्रित किया जा सके. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है. वहीं प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए है, भीड़ को उकसाने वालों को वीडियो फुटेज से चिन्हित कर पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है. मामले में FIR दर्ज की गई है.