सरप्राइज होगा स्वागत... यूपी BJP अध्यक्ष पंकज चौधरी की पत्नी बोलीं- राजनीति और परिवार दोनों का रखते हैं ख्याल

केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश इकाई का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है. रविवार को इसकी औपचारिक घोषणा की गयी. इसके बाद उनकी पत्नी भाग्यश्री और बहू तान्या चौधरी से NDTV से खास बातचीत की. उन्होंने कहा कि पंकज चौधरी के बीजेपी यूपी अध्यक्ष बनने के बाद अब हर कोई महराजगंज को जान रहा है. ये स्नेह और उल्लास की बात है और 2027 का चुनाव ऐतिहासिक होने वाला है.

पंकज चौधरी की पत्नी ने उनकी सफलता का श्रेय यूपी की जनता को दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें जो मिला, वो उनकी मेहनत का ही नतीजा है. अध्यक्ष बनने पर स्वागत को लेकर परिवार ने कहा कि उनका स्वागत सरप्राइज होगा. वो सुगर फ्री मिठाई कभी भी खा सकते हैं.

पंकज चौधरी के यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने पर परिवार में जश्न का माहौल है. पत्नी भाग्यश्री चौधरी ने कहा कि उन्हें ये जिम्मेदारी मिलने से बहुत खुशी मिली है. मुझे पूरा भरोसा है कि वो ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे. उन्होंने कहा कि लोग आएंगे, उसके बाद जश्न मनाया जाएगा. जश्न सरप्राइज है.

उनकी पत्नी ने कहा कि परिवार और राजनीति दोनों पर उनका बराबर ध्यान रहता है. क्षेत्र से आने वाले लोगों के खाने-पीने की व्यवस्था करना ही, उनका अपने पति के लिए योगदान रहा है. वो शुरू से ही मेहनती रहे हैं, हफ्ते के दिन वो दिल्ली में और वीकेंड क्षेत्र में बिताते थे.

वहीं पंकज चौधरी की बहू तान्या चौधरी ने कहा कि मंत्री रहते हुए भी उन्होंने जिम्मेदारी बखूबी निभाई. उन्होंने परिवार और राजनीति के बीच हमेशा अच्छे से संतुलन बनाए रखा.

बता दें कि चौधरी के निर्वाचन का औपचारिक ऐलान केंद्रीय चुनाव अधिकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया. चौधरी के अलावा किसी अन्य उम्मीदवार ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद के लिये नामांकन दाखिल नहीं किया था. इस तरह शनिवार को ही उनके निर्विरोध निर्वाचन का रास्ता साफ हो गया था.

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश की महराजगंज सीट से सातवीं बार सांसद चुने गये थे. वह अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल कुर्मी समुदाय से आते हैं. कुर्मी समुदाय का उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासा प्रभाव माना जाता है. साल 2024 के लोकसभा और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बिरादरी ने राज्य के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की ओर अपना झुकाव दिखाया था. माना जा रहा है कि कुर्मी मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिये भाजपा ने चौधरी पर भरोसा जताया है.

कुर्मी समुदाय से चौथे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी

भाजपा उत्तर प्रदेश में पहले भी कुर्मी समुदाय के नेताओं को तीन बार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर चुकी है. इनमें पूर्व सांसद विनय कटियार, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल हैं. भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पर अगले साल होने वाले पंचायत चुनावों और वर्ष 2027 के प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी होगी.