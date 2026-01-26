कानपुर: मिलने बुलाया और रेत दिया गला... 500 रुपये के लिए शिक्षक ने 11वीं के छात्र को मार डाला

कानपुर देहात के मंगलपुर थाना क्षेत्र में रविवार की शाम एक शिक्षक ने 11वीं कक्षा के छात्र को धोखे से मिलने के लिए बुलाया और चाकू से उसका गला रेत दिया. अस्पताल में इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई. पुलिस की प्रारंभिक जांच में हत्या की वजह रुपयों का लेन-देन बताई जा रही है. मृतक छात्र की पहचान 17 वर्षीय सौरभ पाल के रूप में हुई है, जो अवंतीबाई इंटर कॉलेज में 11वीं का छात्र था. बताया जा रहा है कि महज 500 रुपये के लिए शिक्षक ने सौरभ का गला रेत दिया.

सौरभ के चचेरे भाई अजय पाल के अनुसार, धुन्नू सिंह किड्स इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक अनूप सिंह ने रविवार शाम करीब 6:30 बजे सौरभ को फोन किया. अनूप ने उसे स्कूल के पास स्थित पीपल के पेड़ के नीचे मिलने के लिए बुलाया. शाम करीब 7 बजे जब सौरभ वहां पहुंचा, तो आरोपी शिक्षक पहले से ही घात लगाए बैठा था. सौरभ के पहुंचते ही अनूप ने धारदार चाकू से उसके गले पर वार कर दिया. गला कटते ही सौरभ जमीन पर गिर पड़ा और जोर से चिल्लाया, जिसे सुनकर आरोपी मौके से फरार हो गया.

जान बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन...

गर्दन पर गहरे घाव और बहते खून के बावजूद सौरभ ने हिम्मत नहीं हारी. वह अपनी जान बचाने के लिए पास ही स्थित एक पेट्रोल पंप की ओर भागा. वहां मौजूद कर्मचारियों ने जब एक लहुलुहान लड़के को देखा तो हड़कंप मच गया. उन्होंने तुरंत सौरभ की पहचान कर उसकी बहन रुचि पाल को सूचना दी. परिजन आनन-फानन में सौरभ को लेकर झींझक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचे. वहां डॉ. धीरेंद्र सिंह ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जिला अस्पताल में डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद सौरभ ने दम तोड़ दिया.

बहन और जीजा के साथ रहता था सौरभ

सौरभ मूल रूप से रूरा थाना क्षेत्र के उमरायपुर अंबियापुर का रहने वाला था, लेकिन पिछले 5 सालों से वह झींझक के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर-14 में अपनी बहन रुचि और जीजा चंद्रशेखर के साथ किराए के मकान में रह रहा था. सौरभ के पिता सुभाष पाल की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, जिसके बाद बहन और जीजा ही उसका सहारा थे.

पुलिस ने क्या बताया?

घटना की सूचना मिलते ही सीओ डेरापुर सौरभ कुमार वर्मा और मंगलपुर थाना प्रभारी महेश कुमार दुबे पुलिस बल के साथ जिला अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. सीओ सौरभ कुमार वर्मा ने बताया कि अब तक की जांच में मृतक छात्र और आरोपी शिक्षक अनूप सिंह के बीच रुपयों के लेन-देन को लेकर विवाद की बात सामने आई है. परिजनों की तहरीर पर आरोपी शिक्षक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपी घटना के बाद से फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.