बरेली में माहौल बिगाड़ने के लिए बिहार और बंगाल से बुलाए गए थे लोग, आरोपी शमशाद भी चढ़ा पुलिस के हत्थे, पढ़िए सबकुछ

उत्तर प्रदेश के बरेली में हुए बवाल के मामले में पुलिस ने अब तक 72 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार लोगों में मौलाना तौकीर रजा और उनके वो गुर्गे भी शामिल हैं, जिन्होंने बरेली में एक योजना के तहत हिंसा भड़काने की कोशिश की थी. पुलिस ने इस मामले में तौकर रजा के करीबी माने जाने वाले शमशाद को भी गिरफ्तार कर लिया है. आपको बता दें कि शमशाद इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल का जिलाध्यक्ष है.

शमशाद ने ही करवाई थी पुलिस पर फायरिंग

पुलिस की जांच में पता चला है बरेली में हुए बवाल के पीछे शमशाद का बड़ा हाथ है. पुलिस सूत्रों के अनुसार अभी तक की जांच में पता चला है कि शामत गंज पुलिस के पास जिस समय पुलिस टीम पर फायरिंग हुई, उस घटना के पीछे भी शमशाद का हाथ था. पुलिस के अनुसार शमशाद ने तीनों अलग-अलग जगहों पर उपद्रव की योजना बनाई थी. शमशाद के साथ नदीम खान और नफीफ ने भी जमकर उपद्रव कराने की योजना बनाई थी. तीनों ने अलग-अलग जगहों पर उपद्रव करने की पूरी तैयारी की थी, लेकिन पुलिस की चौकसी की वजह से वह अपने मंसूबे को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए.

बरेली से बाहर से भी बुलाए गए थे लोग

बरेली पुलिस की जांच में पता चला है कि बीते दिनों बरेली में उपद्रव के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया था. बरेली मे हुए बवाल के पीछे पुलिस को अब बिहार और पश्चिम बंगाल से लोगों को बुलाए जाने के सबूत मिले हैं. इन सभी लोगों को तौकीर रजा और उनके गुर्गों की देखरेख में बरेली में बवाल करने की पूरी योजना थी. नफीस खान अब भी फ़रार है उसकी गिरफ़्तारी के लिए लगातार बरेली पुलिस अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है.