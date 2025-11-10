विज्ञापन
बाथरूम में लगे गैस गीजर से दम घुटने से छात्रा की मौत, अलीगढ़ की घटना

यह घटना अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र में आने वाले शिवाजीपुरम कॉलोनी की रहने वाली मानवी वार्ष्णेय बाथरूम में गैस गीजर चलाकर नहा रही थी. इस दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई.

अलीगढ़:

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के क्वार्सी थाना क्षेत्र के शिवाजीपुरम कॉलोनी में नहाते समय गैस गीजर की जहरीली गैस की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत हो गई.इस छात्रा ने शनिवार को ही अपना जन्मदिन मनाया था. लेकिन उसके घर की खुशियों का दिन मातम में बदल गया.वहीं एक अन्य युवती की हालत गंभीर बनी हुई है.उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

कब और कहां हुई यह घटना

क्वार्सी थाना क्षेत्र में आने वाले शिवाजीपुरम कॉलोनी की रहने वाली मानवी वार्ष्णेय बाथरूम में गैस गीजर चलाकर नहा रही थी. इस दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई.वह ओएलएफ स्कूल की कक्षा 10वीं की छात्रा थी. मृतका के पिता देवेंद्र सिंह सेना में हैं. इन दिनों उनकी तैनाती राजस्थान में है.मानवी की मां नीतू सिंह सासनी के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका हैं.

पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा था, लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था. इस घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

क्या कहना है डॉक्टर का

अलीगढ़ के डॉक्टर संजय भार्गव ने बताया कि गैस गीजर से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मानव शरीर के लिए बेहद खतरनाक होती है.बाथरूम से हवा निकलने की व्यवस्था न होने की स्थिति में व्यक्ति कुछ ही मिनटों में बेहोश होकर मौत के मुंह में जा सकता है.

