विज्ञापन
विशेष लिंक

यूपी में घुसपैठ नहीं, फिर डिटेंशन सेंटर क्यों? सपा सांसद रुचि वीरा का सवाल

आज़म खान पर लगे 300 से ज़्यादा मुकदमों को लेकर सपा सांसद रुचि वीरा ने कहा कि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक ही परिवार को इस तरह निशाना बनाया गया हो.

Read Time: 2 mins
Share
यूपी में घुसपैठ नहीं, फिर डिटेंशन सेंटर क्यों? सपा सांसद रुचि वीरा का सवाल
  • यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाने के फैसले को सपा सांसद रुचि वीरा ने लोगों में डर पैदा करने वाला कदम बताया है
  • रुचि वीरा ने कहा कि यूपी में घुसपैठ की समस्या गंभीर नहीं है इसलिए सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं
  • महाराष्ट्र के कॉलेज में नमाज़ विवाद पर कहा कि पूजा-इबादत के लिए मंदिर मस्जिद हैं, कॉलेज इसके लिए नहीं है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाने के आदेश के बाद अब इस फैसले को लेकर राजनीति गर्म हो गई है. मुरादाबाद से सपा सांसद रुचि वीरा ने इसे लोगों में डर पैदा करने वाला कदम बताया है. उन्होंने कहा कि यूपी में घुसपैठ का मामला पहले जगहों जैसा नहीं है, इसलिए इस फैसले के पीछे सरकार की नीयत पर सवाल उठते हैं. सपा सांसद रुचि वीरा ने कहा कि डिटेंशन सेंटर का फैसला सिर्फ माहौल में खौफ पैदा करने जैसा लग रहा है. उनका कहना है कि अगर बात बिहार या बंगाल की होती तो अलग बात थी, लेकिन यूपी में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रही है.

दिल्ली ब्लास्ट पर क्या कहा

महाराष्ट्र के एक कॉलेज में नमाज़ पढ़ने को लेकर हुए विवाद पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पूजा-इबादत के लिए मंदिर-मस्जिद बने हुए हैं, कॉलेज इस काम के लिए नहीं है. लेकिन अगर किसी ने नमाज़ पढ़ ली तो उसमें बुराई क्या है? जहां भी पूजा या इबादत होती है, माहौल अच्छा ही होता है. दिल्ली ब्लास्ट केस में डॉक्टरों के नाम सामने आने पर उन्होंने कहा कि सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन अब भरोसा करना मुश्किल हो गया है कि जो कुछ हो रहा है, वह ठीक हो रहा है या नहीं. पढ़े-लिखे लोगों से ऐसी घटनाओं की उम्मीद नहीं की जाती.

SIR पर बोली ये बात

SIR को लेकर उन्होंने कहा कि अगर बीएलओ ईमानदारी से काम नहीं कर रहे तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन प्रक्रिया में जल्दबाज़ी नहीं होनी चाहिए और समय भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि लोग अपना वोट सही तरह से बनवा सकें. किसी पर दबाव डालकर ऐसा काम नहीं होना चाहिए. बंगाल और महाराष्ट्र के नेताओं के मंदिर-मस्जिद बनाने वाले बयानों पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोगों को सड़क, अस्पताल और पुल बनाने की बात करनी चाहिए। धार्मिक जगहों का निर्माण धार्मिक संगठनों पर छोड़ देना चाहिए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UP Detention Centre Row, SP MP Ruchi Veera, Ruchi Veera On UP Detention Centre
Get App for Better Experience
Install Now