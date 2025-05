वीरांगनाओं से ये कैसा सलूक! अब रामगोपाल यादव ने गिना दी विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति

ऑपरेशन सिंदूर की आवाज बनी कर्नल सोफिया कुरैशी पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए विवादित बयान का शोर अभी थमा भी नहीं है कि अब सपा नेता राम गोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह की जाति गिनाते हुए एक ऐसी टिप्पणी की, जिस कारण उनकी आलोचना की जा रही है. सोशल मीडिया पर लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि आखिर देश की सेवा में लगी आखिर इन वीरांगनाओं के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? कोई नेता एक वीरांगना का धर्म गिनाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहा है तो कोई दूसरे की जाति बताते हुए अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहा है. आखिर भारतीय सेना की इन अधिकारियों को धर्म और जाति के आधार पर क्यों देखा जा रहा है?

समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा,"...वे यह भी नहीं जानते थे कि व्योमिका सिंह कौन है या उसकी जाति क्या है, न ही वे एयर मार्शल ए.के. भारती के बारे में जानते थे. अन्यथा वे उन्हें भी गालियाँ देते. मैं आपको बता दूँ - व्योमिका सिंह हरियाणा की 'जाटव ......' हैं, और एयर मार्शल ए.के. भारती पूर्णिया के यादव हैं. तीनों ही PDA सेगमेंट से थे. एक को गाली दी गई क्योंकि उन्हें लगा कि वह मुस्लिम है, एक को राजपूत समझा गया, इसलिए कुछ नहीं कहा गया, और दूसरे के बारे में, उन्हें कोई जानकारी नहीं है..."

Watch: Samajwadi Party MP Ram Gopal Yadav says, "...They didn't even know who Vyomika Singh was or what her caste is, nor did they know about Air Marshal A.K. Bharti. Otherwise, they would've hurled abuses at them too. Let me tell you — Vyomika Singh is a ‘Jatav Chamar' from… pic.twitter.com/Zj4n7VhKc4