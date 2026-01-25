आईडी मांगी, वीडियो बनाया... घबराकर प्रेमी-प्रेमिका ने लगाई कैफे की छत से छलांग

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के थाना कांट क्षेत्र में शनिवार को कथित 'मोरल पुलिसिंग' का एक खौफनाक मामला सामने आया. अकर्रा रसूलपुर इलाके में स्थित एक कैफे में पिज्जा खाने पहुंचे प्रेमी जोड़े ने वीडियो बनाए जाने और अभद्रता किए जाने से घबराकर कैफे की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी. करीब 20 फीट की ऊंचाई से गिरने के कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, थाना पुवायां क्षेत्र का रहने वाला एक युवक शनिवार दोपहर करीब 3:30 बजे अपनी प्रेमिका के साथ कांट क्षेत्र स्थित एक बैंक की ऊपरी मंजिल पर बने 'पिज्जा 99 रेस्टोरेंट' गया था. प्रेमी के अनुसार, वे वहां मैगी का ऑर्डर देकर बैठे ही थे कि अचानक 7-8 युवक रेस्टोरेंट के अंदर घुस आए.

इन युवकों ने खुद को एक संगठन से जुड़ा हुआ बताया और जोड़े से उनकी आईडी मांगने लगे. आरोप है कि उन युवकों ने न केवल उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, बल्कि मोबाइल फोन से उनका वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया.

डर के मारे खिड़की से कूदे

अचानक हुई इस घेराबंदी और वीडियो बनाए जाने से प्रेमी युगल बुरी तरह घबरा गया. बदनामी और युवकों के डर से युवती ने आव देखा न ताव और रेस्टोरेंट की खिड़की से नीचे छलांग लगा दी. अपनी प्रेमिका को बचाने के चक्कर में युवक भी तुरंत पीछे से कूद गया. घटनास्थल की ऊंचाई काफी अधिक होने के कारण दोनों जमीन पर गिरकर बुरी तरह लहूलुहान हो गए. आसपास के लोगों ने घायलों को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है. दोनों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है.

पुलिस ने दर्ज की FIR

घटना के बाद पीड़ित युवक की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस ने मामले में नामजद आरोपियों- प्रवेश, सोनू और हर्षित सहित 4-5 अज्ञात लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर ली है.

(रिपोर्टः रोहित पांडे)