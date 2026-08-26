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यूपी में एक सेल्फी ने दो लोगों की जान खतरे में डाली; अचानक आए सैलाब में फंसे श्रद्धालुओं का वीडियो वायरल

सोनपथरी बाबा आश्रम के पास सेल्फी लेते समय दो श्रद्धालु पहाड़ी नाले के तेज बहाव में बह गए. कुछ ही सेकंड में हालात बदल गए और दोनों जिंदगी बचाने के लिए झाड़ियों से लटक गए.

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श्रावस्ती में सेल्फी लेते समय नाले में बहे दो लोग, वीडियो वायरल
श्रावस्ती:

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में लापरवाही का एक खतरनाक मामला सामने आया है, जहां सोनपथरी बाबा आश्रम के पास पहाड़ी नाले में अचानक आई बाढ़ के चलते एक युवती समेत दो श्रद्धालु तेज बहाव में बह गए. बताया जा रहा है कि दोनों नाले के बीच खड़े होकर सेल्फी ले रहे थे, तभी पहाड़ों से पानी का तेज सैलाब आ गया. बहाव इतना तेज था कि दोनों संभल नहीं सके और पानी के साथ बहने लगे. हालांकि, कुछ दूरी पर पहुंचकर दोनों ने झाड़ियों को पकड़ लिया, जिससे उनकी जान बच गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए.

सोनपथरी बाबा आश्रम के पास हुआ हादसा

यह घटना श्रावस्ती जिले के सिरसिया इलाके में स्थित सोनपथरी बाबा आश्रम के पास की बताई जा रही है. यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे. इसी दौरान कुछ लोग पहाड़ी नाले के बीच खड़े होकर फोटो और सेल्फी लेने लगे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मौसम सामान्य दिखाई दे रहा था और किसी को अंदाजा नहीं था कि अचानक पानी का स्तर बढ़ सकता है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह अचानक आए पानी के तेज बहाव में दो लोग फंस गए और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते रहे.

अचानक आया तेज सैलाब

चंद सेकंड में ही पहाड़ों से पानी का तेज रेला नाले में उतर आया. देखते ही देखते पानी का बहाव इतना बढ़ गया कि नाले के बीच मौजूद दो लोग उसमें फंस गए और बहने लगे. मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई. वायरल वीडियो में भी तेज बहाव के बीच दोनों लोगों को संघर्ष करते हुए देखा जा सकता है.

झाड़ियां बनीं सहारा

बहाव में बहते हुए दोनों श्रद्धालुओं को आगे झाड़ियां दिखाई दीं. उन्होंने किसी तरह झाड़ियों की टहनियों को पकड़ लिया और वहीं रुक गए. बताया जा रहा है कि कुछ समय तक दोनों झाड़ियों के सहारे लटके रहे और मदद का इंतजार करते रहे. इस दौरान उनकी स्थिति बेहद जोखिमपूर्ण बनी हुई थी.

ग्रामीणों के बचाव अभियान से टला हादसा

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण और आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंच गए. लोगों ने तत्काल राहत एवं बचाव का प्रयास शुरू किया. नाले के किनारे बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए और सुरक्षित तरीके से दोनों को बाहर निकालने की कोशिश की गई. स्थानीय लोगों की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया.

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