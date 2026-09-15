स्वतंत्र भारद्वाज को मिली तीन सप्ताह की अंतरिम बेल, जंतर मंतर पर निशु आजाद के पिता से मारपीट का आरोप

जंतर मंतर पर निशु आजाद नाम की लड़की के पिता संजय आजाद से मारपीट के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को अदालत से राहत मिली है. दिल्ली की अदालत ने स्वतंत्र भारद्वाज को तीन सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. स्वतंत्र पर आरोप है कि उसने संजय आजाद की पिटाई की थी. इस मामले में उसके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट भी लगा था. यह मामला 23 जून का था. पुलिस ने तभी उसे हिरासत में लिया था और फिर पूछताछ के बाद छोड़ दिया था. लेकिन पिछले दिनों एक पॉडकास्ट में स्वतंत्र ने दावा किया था कि उसने एक लड़की के पिता को इतना पीटा था कि वह मरणासन्न हो गए थे. स्वतंत्र के इस दावे के बाद नए सिरे से बवाल बढ़ गया था.

स्वतंत्र भारद्वाज का यहां तक कहना था कि चिराग पासवान, कपिल मिश्रा जैसे नेता उसके लिए बड़े भाई सरीखे हैं. इस पर चिराग पासवान का बयान आया था और उनका कहना था कि वह शख्स उनके नाम का फायदा उठा रहा है. इसके अलावा उन्होंने उस पर सख्त एक्शन लिए जाने की सिफारिश भी की थी. उनका कहना था कि मैं निशु आजाद और उसके परिवार के साथ हूं. मेरी मांग है कि उसे जल्द से जल्द न्याय दिया जाए. स्वतंत्र भारद्वाज को राहत देने वाला यह फैसला पटियाला हाउस कोर्ट के जज सौरभ प्रताप सिंह लालेर ने सुनाया. इससे पहले सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने तय किया था कि कैमरे की निगरानी में ही कार्यवाही होगी.

ऐसा इसलिए क्योंकि स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और एससी-एसटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ है.