बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर स्कार्पियो ने ट्रक को मारी टक्कर, दो की मौत, चार घायल

उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बुधवार को ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क पर खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा इतना भीषण था कि कार सवार देवर भाभी की मौके पर ही मौत हो गई.इस हादसे में कार में सवार सर्वोदय पब्लिक हॉस्पिटल के डायरेक्टर तेजपाल सिंह समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के शिकार लोग शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे. पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए. पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.

कहां पर और कब हुआ हादसा

बागपत में खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र के बडा गांव के पास ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे तेज स्कॉर्पियो ने हाइवे पर खड़े ट्रक में ज़ोरदार टक्कर मार दी. हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए.हादसे का शिकार हुई कार में सवार सर्वोदय ग्रुप के डायरेक्टर व बली गांव के पूर्व प्रधान तेजपाल अपने रिश्तेदार के शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे. कार में उनके साथराजू दूधिया, उसकी भाभी सुमन, हरीश की पत्नी मीनू और उनकी दो साल की बेटी गुड़िया भी थी. कार को राजू के साथ दूध का काम करने वाला निशांत चला रहा था. तेजपाल आगे की सीट पर बैठे हुए थे, जबकि दोनों महिलाएं और बच्ची पीछे और राजू सबसे पीछे सीट पर बैठा था. जैसे ही स्कॉर्पियो बड़ागांव के पास पहुंची. एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी.यह टक्कर इतनी भीषण थी कि चालक निशांत और पीछे बैठी सुमन की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं तेजपाल, राजू, मीनू और गुड़िया गंभीर रूप से घायल हो गए.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. वहां से मीनू और उनकी बच्ची गुड़िया को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. पुलिस ने मृतक निशांत और सुमन के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.पुलिस इस हादसे की जांच पड़ताल कर रही है.

