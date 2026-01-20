मौत मुझे शुरू से अजीज है...संभल में 1 मिनट के दर्द भरे वीडियो के बाद 22 वर्षीय युवक ने खा ली जहरीली गोलियां

उत्तर प्रदेश के संभल जिले के असमोली थाना क्षेत्र में एक 22 वर्षीय युवक फिरोज आलम ने आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले युवक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था. वीडियो सामने आने के बाद यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि फिरोज की आंखें नम हैं और उसकी आवाज दर्द से भरी हुई है. लगभग एक मिनट के इस वीडियो में वह कहता है “दोस्तों, न किसी पर भरोसा करो, न किसी से प्यार करो… मौत मुझे शुरू से ही अजीज़ है… मैं खुद मरना चाहता था और खुद ही मर रहा हूं.”

वीडियो में फिरोज यह भी बताता है कि उसने इससे पहले तीन बार आत्महत्या की कोशिश की थी, लेकिन हर बार असफल रहा. इस बार वीडियो अपलोड करने के कुछ ही देर बाद वह अपने कमरे में गया और जहरीली गोलियां खा लीं, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई. परिवार के लोग उसे अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. परिवारजन बिना किसी पुलिस कार्रवाई के उसका अंतिम संस्कार कर आए.

स्थानीय लोगों का कहना है कि फिरोज अपने परिवार में सबसे छोटा था और अपनी शायरी के कारण काफी मशहूर भी था. उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और X (ट्विटर) पर उसकी कई शायरी के वीडियो मौजूद हैं. गांव वालों के अनुसार, वह शांत स्वभाव का था और सभी से मधुर संबंध रखता था. उसकी अचानक मौत से क्षेत्र में गहरा सदमा है.

