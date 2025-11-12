दिल्ली में जान गंवाने वाले दो दोस्तों के परिजनों को राहुल गांधी ने भेजी शोक संवेदना, कांग्रेस ने की यह मांग

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के दो युवकों की सोमवार को दिल्ली में हुए ब्लास्ट में मौत हो गई थी. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने दोनों युवकों के घर पत्र भेजकर अपनी शोक-संवेदना जताई है. राहुल का पत्र लेकर पूर्व कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव सचिन चौधरी बुधवार को अमरोहा पहुंचे और दोनों युवकों के परिजनों को सौंपा.कांग्रेस नेता ने मृतकों के परिवार को 10 करोड़ रुपये की सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की मांग की है.

कांग्रेस नेताओं ने सरकार से क्या मांग की है

सचिन चौधरी ने मृतक अशोक के भाई सुभाष और लोकेश के भाई गौरव अग्रवाल को लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा भेजा गया शोक संवेदना पत्र सौंपा. पत्र सौंपने के बाद चौधरी ने कहा कि मृतक के परिवार को 10 करोड़ रुपए और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए. उन्होंने दिल्ली में हुए ब्लास्ट को सरकार की विपलता बताया. वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कटारिया ने कहा कि मृतक परिवारों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है. उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवार को हर संभव मदद कांग्रेस करेगी.

ब्लास्ट में मारे गए दो जिगरी यार

लाल किला ब्लास्ट में अमरोहा जिले के हसनपुर तहसील क्षेत्र के अशोक कुमार और लोकेश कुमार की मौत हो गई. दोनों बचपन के दोस्त थे.दोनों की मौत से पूरे हसनपुर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. इलाके में अशोक और लोकेश के दोस्ती की मिसाल दी जाती थी. दोनों का रिश्ता खून से नहीं, बल्कि दिल से जुड़ा था. अशोक कुमार, मंगरोला गांव का निवासी था. वह दिल्ली में डीटीसी बस में कंडक्टर थे. इसके अलावा वो एक निजी स्कूल में पार्ट टाइम चौकीदारी भी करते थे. वहीं लोकेश कुमार, हसनपुर कस्बे में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे. लोकेश अपने किसी बीमार रिश्तेदार को देखने दिल्ली गए थे. अशोक ने लोकेश को मिलने के लिए बुलाया था. दोनों ने तय किया था कि लाल किले के पास एक साथ खाना खाएंगे लेकिन किसे पता था कि यह मुलाकात उनकी आखिरी होगी.

ये भी पढ़ें: फिरोजाबाद में दिल्ली जैसे ब्लास्ट की अफवाह फैलाने वाला युवक गिरफ्तार, पुलिस ने लोगों से कहा...



