हाईवे पर गुंडागर्दी! युवक की शर्ट उतरवाकर बेल्ट से पीटा, पुलिस पहुंचने से पहले फरार हुए हमलावर

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां व्यस्त हाईवे पर कुछ दबंगों ने कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए एक युवक की सरेआम पिटाई कर दी. आरोपियों ने पहले युवक को रोका, फिर उसकी शर्ट उतरवाकर बेल्ट और हाथों से बेरहमी से मारपीट की. इस दौरान सड़क पर अफरा-तफरी मच गई.

बीच हाईवे पर घेरकर की मारपीट

घटना प्रतापगढ़ शहर के भंगवा चुंगी इलाके की बताई जा रही है. यहां कुछ युवकों ने एक युवक को रास्ते में रोक लिया और अचानक उस पर हमला कर दिया. देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि हमलावरों ने उसे सड़क पर ही पीटना शुरू कर दिया.

शर्ट उतरवाकर बेल्ट से पीटा

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावरों ने युवक की शर्ट उतरवा दी और बेल्ट से लगातार वार किए. युवक खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन हमलावरों की संख्या और आक्रामकता के सामने वह बेबस नजर आया.

कुछ ने किया बचाव का प्रयास

मारपीट की यह घटना सड़क पर गुजर रहे लोगों के सामने होती रही. कई लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दबंगों का आतंक इतना था कि कोई खुलकर सामने नहीं आ सका. इस दौरान हाईवे पर भीड़ जमा हो गई और कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा. घटना की जानकारी मिलते ही भंगवा चुंगी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सभी आरोपी वहां से भाग चुके थे.

फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की जांच की जा रही है. इस पूरी घटना का वीडियो इलाके में तेजी से फैल रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश और भय दोनों देखने को मिल रहे हैं.