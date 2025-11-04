विज्ञापन
विशेष लिंक

नोएडा के अस्पताल में दो दिन में दूसरी बार ऑक्सीजन पाइपलाइन में ब्लास्ट, अस्पताल सील 

सीएमओ डॉ नरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एक बार फिर ब्लास्ट की सूचना मिली है. हमने हॉस्पिटल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है. साथ ही सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है. फायर ऑडिट और स्ट्रक्चर ऑडिट किया जायेगा. उसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.

Read Time: 2 mins
Share
नोएडा के अस्पताल में दो दिन में दूसरी बार ऑक्सीजन पाइपलाइन में ब्लास्ट, अस्पताल सील 
  • नोएडा के सेक्टर-66 स्थित मार्क हॉस्पिटल में लगातार दूसरे दिन ऑक्सीजन पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ.
  • अस्पताल ने रविवार को हुए पहले ब्लास्ट की सूचना स्वास्थ्य विभाग को नहीं दी, जिसके बाद विभाग ने टीम गठित की थी.
  • हॉस्पिटल का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है और फायर ऑडिट व स्ट्रक्चर ऑडिट करने की कार्रवाई जारी है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नोएडा:

उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर-66 स्थित मार्क हॉस्पिटल में लगातार दूसरे दिन ऑक्सीजन पाइपलाइन में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया. हादसे के वक्त हॉस्पिटल में कई गंभीर मरीज भर्ती थे, जिनकी जान पर सीधा खतरा मंडराने लगा. बीते रविवार भी इसी पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया.

अस्पताल तय मानकों के अनुसार संचालित नहीं हो रहा है और इसके कई उपकरणों की स्थिति भी संदेहास्पद बताई जा रही है. रविवार को हुए ब्लास्ट के बाद हॉस्पिटल ने स्वास्थ्य विभाग को घटना की सूचना नहीं दी थी. मीडिया से जानकारी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एक टीम का गठन किया था. लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी करवाई नहीं हुई थी. लेकिन शाम होते ही हॉस्पिटल में एक बार फिर ऑक्सीजन पाइपलाइन के ब्लास्ट ने मरीजों के दहशत फैला दी. इसके बाद सीएमओ और फायर विभाग की टीम के साथ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची.

सीएमओ डॉ नरेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एक बार फिर ब्लास्ट की सूचना मिली है. हमने हॉस्पिटल के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है. साथ ही सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है. फायर ऑडिट और स्ट्रक्चर ऑडिट किया जायेगा. उसके बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी.

वहीं, इस मामले पर सफाई देते हुए हॉस्पिटल के डायरेक्टर अनुज त्रिपाठी ने बताया कि कल भी जहां शॉट शर्किट हुआ था, उसी जगह पर आज हुआ है. हमने सभी मरीजों को शिफ्ट कर दिया है. सीएमओ साहब ने बोला है आगे की जांच की जा रही.

हादसे के बाद मरीजों और परिजनों में अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है. सुरक्षा को देखते हुए सभी मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है.

हर्ष पांडे और रणवीर के इनपुट के साथ
 


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Blast In Oxygen Pipeline, Noida Hospital Sealed, Mark Hospital, Mark Hospital Sealed
Get App for Better Experience
Install Now