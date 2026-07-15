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'सपा का आना मतलब, यूपी का पश्चिम बंगाल बन जाना', ओपी राजभर का अखि‍लेश पर नया हमला 

ओम प्रकाश राजभर ने आरोप लगाया है कि साल 2012 में सपा की जीत के बाद उत्तर प्रदेश में भारी जातीय और धार्मिक हिंसा हुई थी.

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'सपा का आना मतलब, यूपी का पश्चिम बंगाल बन जाना', ओपी राजभर का अखि‍लेश पर नया हमला 
  • राजभर ने अखिलेश यादव पर एक बार फिर तीखा हमला बोला
  • कहा- 2012 में सपा की जीत के बाद प्रदेश में हुई थी जातीय और धार्मिक हिंसा
  • राजभर ने दावा किया कि सपा कार्यकर्ताओं ने अराजकता फैलाई और आगजनी की थी
ओमप्रकाश राजभर के इन बयानों का यूपी की राजनीति पर क्या असर होगा?

सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है. राजभर ने 2012 में सपा की सत्ता में वापसी के बाद प्रदेश में जातीय और सांप्रदायिक हिंसा फैलने का आरोप लगाते हुए कहा कि उस दौर में उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी. उन्होंने दावा किया कि सपा की सरकार का मतलब प्रदेश को अराजकता और हिंसा की ओर धकेलना है. 

मंत्री ओपी राजभर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सपा मुखिया अखिलेश यादव को घेरते हुए लिखा कि सपा की जातीय हिंसा : पार्ट-2 अखिलेशजी पिता के दम पर आपका दुर्भाग्य से 2012 में मुख्यमंत्री बन जाना और आपकी ताजपोशी से उत्तर प्रदेश का पश्चिम बंगाल बन जाना. उन्होंने कहा कि याद कीजिए, साल 2012 का आप चुनाव जीते और उसके बाद आपके उद्दंड कार्यकर्ताओं ने क्या किया. पूरे प्रदेश में जातीय और धार्मिक हिंसा शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश को पश्चिम बंगाल जैसा बना दिया गया था. 

'आगजनी में हत्याएं भी की गईं और पुलिस बेबस रहकर तमाशा देखती रही' 

राजभर ने कहा कि आपकी पार्टी की जीत के 36 घंटे के अंदर आपके कार्यकर्ताओं ने यूं तो हर जिले में हंगामा किया था लेकिन यूपी के नौ जिलों के अति पिछड़ों एवं दलित गांवों को आग के हवाले करने की घटना को कभी भुलाया नहीं जा सकता. इस आगजनी में हत्याएं भी की गईं और पुलिस बेबस रहकर तमाशा देखती रही. उन्होंने कहा कि उस हिंसा में अम्बेडकरनगर के अकबरपुर विधानसभा सीट से चुनाव हारने वाले बसपा के एक पूर्व मंत्री की राइस मिल तक जला दी गई थी. याद तो होगा ही ना.  

'सपा का आना मतलब, उत्तर प्रदेश का पश्चिम बंगाल का बन जाना' 

राजभर ने कहा कि बेचारे मंत्रीजी अपने गांव में लगी आग को बुझाते घूम रहे थे और उनके राइस मिल में लगी आग की लपटें अम्बेडकरनगर जनपद के अकबरपुर कस्बे के तहसील तिराहे तक पहुंच चुकी थी. मंत्रीजी का बेटा अलग बेबस घूम रहा था, उससे ज्यादा अनिर्णय की स्थिति में अम्बेडकरनगर की पुलिस थी कि वो करें तो करें क्या? उन्होंने कहा कि इसलिए राजभर कहता है, सपा का आना मतलब, उत्तर प्रदेश का पश्चिम बंगाल का बन जाना. 
 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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