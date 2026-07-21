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प्रदर्शन छात्रों का था तो नेता वहां क्या कर रहे थे? जंतर-मंतर आंदोलन हिंसा पर ओम प्रकाश राजभर का हमला

जंतर-मंतर प्रदर्शन और हिंसा को लेकर यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि छात्रों को गुमराह कर उनका भविष्य खराब करने की साजिश रची गई. साथ ही केजरीवाल और अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा.

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प्रदर्शन छात्रों का था तो नेता वहां क्या कर रहे थे? जंतर-मंतर आंदोलन हिंसा पर ओम प्रकाश राजभर का हमला
जंतर-मंतर प्रदर्शन पर ओम प्रकाश राजभर का हमला, बोले- विपक्ष ने छात्रों को गुमराह कर हिंसा की राह पर धकेला
  • जंतर-मंतर बवाल पर राजभर का बड़ा बयान, विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप
  • सोशल मीडिया पोस्ट से अखिलेश यादव पर हमला
  • केजरीवाल और डिंपल यादव पर उठाए सवाल
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा होने का मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है?
लखनऊ:

CJP Protest Jantar Mantar: दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शन और उसके बाद हुई हिंसा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दलों पर छात्रों को गुमराह करने और आंदोलन को हिंसक बनाने का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि प्रदर्शन के नाम पर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और विपक्षी नेताओं ने बच्चों को आगे कर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की. राजभर ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा. वहीं उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सपा सांसद दरोगा प्रसाद सरोज और अखिलेश यादव को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

जंतर-मंतर प्रदर्शन को लेकर विपक्ष पर हमला

एनडीटीवी से बातचीत में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन में छात्रों को गुमराह किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान हिंसा और अव्यवस्था फैलाने के पीछे विपक्षी दलों की भूमिका रही. राजभर का कहना था कि जिन युवाओं के खिलाफ अब मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि प्रदर्शन पूरी तरह छात्रों का था, तो उसमें अरविंद केजरीवाल और डिंपल यादव जैसे नेताओं की मौजूदगी की आवश्यकता क्यों पड़ी.

'बच्चों का भविष्य खराब करने की साजिश'

राजभर ने कहा कि छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई. उनका दावा है कि विपक्षी दल युवाओं को भड़काकर उन्हें ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं, जिससे उनके करियर और भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन में कानून व्यवस्था का पालन होना चाहिए और हिंसा किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है.

अखिलेश यादव पर भी बोला हमला

जंतर-मंतर मुद्दे के अलावा राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों से उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी कराई जा रही है. राजभर का आरोप है कि उन्हें बदनाम करने के लिए सुनियोजित तरीके से अभियान चलाया गया. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई उनकी ताजा पोस्ट इसी पृष्ठभूमि में लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव से कई सवाल पूछे.

सोशल मीडिया पोस्ट में लगाए गंभीर आरोप

राजभर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का नाम विभिन्न आपराधिक घटनाओं में सामने आता रहा है. उन्होंने विशेष रूप से आजमगढ़ से जुड़े एक मामले का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि गरीबों, पिछड़ों और दलितों के साथ अन्याय किया जा रहा है. साथ ही उन्होंने दावा किया कि जमीन कब्जाने और दबंगई जैसी गतिविधियों की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं.

दलितों और पिछड़ों के मुद्दे पर उठाए सवाल

राजभर ने कहा कि यदि किसी दल का दावा सामाजिक न्याय की राजनीति करना है, तो उसे दलितों और पिछड़ों के हितों की रक्षा करनी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गंभीर शिकायतें होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है. राजभर ने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव से सार्वजनिक रूप से जवाब देने की मांग की.

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