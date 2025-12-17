नोएडा में बीच सड़क पर दे दनादन...महिलाओं को भी बेरहमी से पीटा, जानिए पूरा मामला

नोएडा में बीच सड़क पर दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में लाठी-डंडों से एक-दूसरे पर हमला करते युवक साफ दिखाई दे रहे हैं, इतना ही नहीं मारपीट के दौरान महिलाओं को भी बेरहमी से पीटा जा रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की है. वहीं बीच सड़क पर झगड़े के कारण कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित हो गया, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. मामला थाना सेक्टर 49 क्षेत्र का है.

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 13 दिसंबर का है सेक्टर 76 के पास सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में दो पक्षो में मारपीट हुआ था. जांच में सामने आया है कि रोहित कुमार पुत्र फूलचंद, निवासी झुग्गी-झोपड़ी सेक्टर-101, अपने दो अन्य साथियों के साथ कबाड़ का सामान बेचने के लिए सेक्टर-49 स्थित एक कबाड़ी की दुकान पर गया था. इसी दौरान कबाड़ के सामान की तौल कम-ज्यादा होने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.

पुलिस ने बताया कि प्रथम पक्ष के कबाड़ी सुमित शर्मा निवासी बरौला और उसके साथी शमसाद अंसारी निवासी नया गांव को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है. वहीं, दूसरे पक्ष के रोहित कुमार समेत तीन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है.

