नोएडा में बीच सड़क पर दे दनादन...महिलाओं को भी बेरहमी से पीटा, जानिए पूरा मामला

नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में कबाड़ की तौल को लेकर दो पक्षों में सड़क पर जमकर मारपीट हुई.

नोएडा में बीच सड़क पर दे दनादन...महिलाओं को भी बेरहमी से पीटा, जानिए पूरा मामला
  • नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच कबाड़ के सामान को लेकर मारपीट हुई
  • मारपीट के दौरान लाठी-डंडों का इस्तेमाल दोनों तरफ से हुई, इस घटना में कुछ महिलाओं को भी चोट लगी
  • विवाद के कारण सड़क पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा
नोएडा:

नोएडा में बीच सड़क पर दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में लाठी-डंडों से एक-दूसरे पर हमला करते युवक साफ दिखाई दे रहे हैं, इतना ही नहीं मारपीट के दौरान महिलाओं को भी बेरहमी से पीटा जा रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की है. वहीं बीच सड़क पर झगड़े के कारण कुछ समय के लिए ट्रैफिक भी प्रभावित हो गया, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. मामला थाना सेक्टर 49 क्षेत्र का है. 

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 13 दिसंबर का है सेक्टर 76 के पास सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में दो पक्षो में मारपीट हुआ था. जांच में सामने आया है कि रोहित कुमार पुत्र फूलचंद, निवासी झुग्गी-झोपड़ी सेक्टर-101, अपने दो अन्य साथियों के साथ कबाड़ का सामान बेचने के लिए सेक्टर-49 स्थित एक कबाड़ी की दुकान पर गया था. इसी दौरान कबाड़ के सामान की तौल कम-ज्यादा होने को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.

पुलिस ने बताया कि प्रथम पक्ष के कबाड़ी सुमित शर्मा निवासी बरौला और उसके साथी शमसाद अंसारी निवासी नया गांव को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है. वहीं, दूसरे पक्ष के रोहित कुमार समेत तीन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है. 

