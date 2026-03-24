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Explainer: योगी राज में 'निवेश मित्र 3.0' के साथ यूपी में कैसे बदल रहा है इन्वेस्टमेंट का इकोसिस्टम

योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में निवेश मित्र 3.0 के जरिए उत्तर प्रदेश में निवेश प्रक्रिया कैसे सरल, पारदर्शी और तकनीक‑आधारित हो रही है.

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Explainer: योगी राज में 'निवेश मित्र 3.0' के साथ यूपी में कैसे बदल रहा है इन्वेस्टमेंट का इकोसिस्टम
  • CM योगी के नेतृत्व में UP में निवेश प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने के लिए नीतिगत सुधार किए
  • निवेश मित्र सिंगल विंडो सिस्टम ने विभिन्न विभागों की सेवाओं को एक मंच पर लाकर निवेश प्रक्रिया को डिजिटल बनाया
  • निवेश मित्र 3.0 में पैन आधारित सिंगल यूजर आईडी, एआई चैटबॉट, रियल-टाइम ट्रैकिंग जैसी तकनीकी सुविधाएं शामिल
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उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल आज जिस रूप में दिखाई देता है, वह अचानक नहीं बना है. इसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें नीतिगत सुधार, तकनीकी हस्तक्षेप और प्रशासनिक इच्छाशक्ति को एक साथ जोड़ा गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह समझा कि निवेश केवल घोषणाओं से नहीं आता, बल्कि उसे आसान, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना पड़ता है. इसी सोच के तहत निवेश मित्र जैसे सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत हुई, जिसने धीरे-धीरे निवेश की प्रक्रिया को कागजी जटिलताओं से निकालकर डिजिटल और समयबद्ध ढांचे में बदल दिया. ऐसे में, अब निवेश मित्र 3.0 के साथ यह बदलाव एक नए स्तर पर पहुंचता दिखाई दे रहा है, जहां तकनीक, विशेषकर एआई, निवेश प्रक्रिया को और अधिक सरल, तेज और हस्तक्षेप-मुक्त बनाने जा रही है.

जब निवेश प्रक्रिया थी जटिल और अनिश्चित

कुछ वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश में निवेश की प्रक्रिया कई स्तरों पर जटिल मानी जाती थी. अलग-अलग विभागों से अनुमति, लंबी कागजी प्रक्रिया और समय की अनिश्चितता निवेशकों के लिए बड़ी चुनौती थी. यही कारण था कि निवेशक अक्सर प्रदेश में आने से हिचकते थे. ऐसे माहौल में सबसे बड़ी जरूरत थी एक ऐसे सिस्टम की, जो सभी प्रक्रियाओं को एक मंच पर लाए और निवेशकों को स्पष्टता दे. यहीं से सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की आवश्यकता सामने आई, जिसने आगे चलकर निवेश मित्र के रूप में आकार लिया.

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निवेश मित्र-सिंगल विंडो की शुरुआत

निवेश मित्र प्लेटफॉर्म का मूल उद्देश्य था कि निवेशक को अलग-अलग विभागों के चक्कर न लगाने पड़ें, बल्कि एक ही मंच पर सभी सेवाएं उपलब्ध हों. यह सिस्टम धीरे-धीरे विभिन्न विभागों की सेवाओं को जोड़ते हुए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म में विकसित हुआ. इससे निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता आई और समयबद्धता सुनिश्चित होने लगी. निवेशकों को यह भरोसा मिलने लगा कि उनकी फाइलें अनिश्चित समय तक लंबित नहीं रहेंगी, बल्कि एक तय प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेंगी.

निवेश मित्र 2.0-विस्तार और स्थिरता

निवेश मित्र के अगले चरण में इसे और व्यापक बनाया गया. अधिक विभागों को जोड़ा गया, सेवाओं की संख्या बढ़ाई गई और डिजिटल ट्रैकिंग की सुविधा को मजबूत किया गया. इससे निवेशकों को अपनी आवेदन प्रक्रिया की स्थिति पर नजर रखने में आसानी हुई. इस चरण ने यह सुनिश्चित किया कि सिस्टम केवल एक पोर्टल न रहकर एक कार्यशील तंत्र बने, जो वास्तव में निवेश प्रक्रिया को सरल बना सके. इसी दौरान प्रदेश में निवेश को लेकर भरोसा भी बढ़ा और निवेश प्रस्तावों में तेजी देखने को मिली.

निवेश मित्र 3.0-तकनीक के साथ नई छलांग

अब निवेश मित्र 3.0 के साथ यह प्रणाली एक नए चरण में प्रवेश कर रही है. इस संस्करण में 43 से अधिक विभागों की 530 सेवाओं को समेकित कर करीब 200 सेवाओं में व्यवस्थित किया गया है, जिससे प्रक्रिया और अधिक सरल हो गई है. पैन आधारित सिंगल यूजर आईडी, डायनेमिक कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म, एआई चैटबॉट, रियल-टाइम ट्रैकिंग और ऑटोमेटेड अलर्ट जैसी सुविधाएं इस प्लेटफॉर्म को पारंपरिक सिस्टम से अलग बनाती हैं.

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एक ही पोर्टल पर मिल रही सुविधाएं

इस तरह, यह केवल आवेदन करने का माध्यम नहीं, बल्कि एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम है जो निवेशक को शुरुआत से लेकर स्वीकृति तक हर चरण में मार्गदर्शन और पारदर्शिता प्रदान करता है. एनएसडब्ल्यूएस, आईजीआरएस और जीआईएस लैंड बैंक जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ इसका एकीकरण निवेश प्रक्रिया को और अधिक सहज और इंटरकनेक्टेड बनाता है. इसका सीधा अर्थ है कि निवेशक को अलग-अलग पोर्टल्स पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

नीतिगत बदलाव और सिस्टम की मजबूती

निवेश मित्र 3.0 केवल तकनीकी उन्नयन नहीं है, बल्कि इसके साथ नीतिगत सुधार भी जुड़े हुए हैं. उदाहरण के तौर पर, लैंड यूज की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाते हुए मास्टर प्लान के तहत नक्शा पास होते ही लैंड यूज को स्वीकृत मानने की व्यवस्था लागू की गई है. इस तरह के निर्णय यह दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार सरकार केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को निवेशक के अनुकूल बनाने की दिशा में काम कर रही है.

निवेश, रोजगार और भरोसे का संबंध

निवेश का सीधा संबंध रोजगार से होता है, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों को व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है. उल्लेखनीय है कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में 50 लाख करोड़ का निवेश आया जिससे 1.10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हुए। इस दौरान निवेश करने वाली विभिन्न कंपनियों को प्रोत्साहन भी दिया गया. आंकड़ों के अनुसार, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, बायोप्लास्टिक, आयरन एंड स्टील, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स सहित विभिन्न क्षेत्रों की 85 परियोजनाओं को लेटर ऑफ कंफर्ट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर कुल 2781 करोड़ 12 लाख रुपये की सब्सिडी वितरित की गई है.

एक ओर, जहां 2012 से 2017 के बीच मात्र 16 एलओसी जारी हुए थे, वहीं पिछले वर्षों में 3367 एलओसी जारी किए गए हैं, जो प्रदेश में निवेश माहौल में आए बड़े बदलाव को दर्शाता है. यह केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह संकेत हैं कि जब निवेश प्रक्रिया सरल होती है, तो उसका प्रभाव सीधे रोजगार और आर्थिक गतिविधियों पर दिखाई देता है.

बदलती धारणा और उभरता निवेश गंतव्य

एक समय था जब निवेशकों के बीच उत्तर प्रदेश को लेकर संकोच था, लेकिन आज स्थिति बदलती दिखाई दे रही है. बेहतर कानून-व्यवस्था, पारदर्शी नीतियां और डिजिटल सिस्टम के कारण प्रदेश की छवि एक भरोसेमंद निवेश गंतव्य के रूप में उभरी है. निवेश मित्र 3.0 इसी बदलती धारणा को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. यह दिखाता है कि निवेश को आकर्षित करने के लिए केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि एक मजबूत और विश्वसनीय सिस्टम की आवश्यकता होती है.

परिवर्तन का परिणाम है 'निवेश मित्र' की यात्रा

उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर जो ढांचा तैयार किया गया है, वह यह स्पष्ट करता है कि जब तकनीक, नीति और प्रशासनिक इच्छाशक्ति एक साथ काम करते हैं, तो बदलाव संभव होता है. निवेश मित्र से लेकर निवेश मित्र 3.0 तक की यात्रा इसी परिवर्तन का प्रमाण है. अब यह केवल निवेश को आकर्षित करने का प्रयास नहीं, बल्कि एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण है जहां निवेशक, उद्योग और युवा-तीनों के लिए अवसरों का विस्तार हो रहा है.

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