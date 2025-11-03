मुजफ्फरनगर: आईआईटीयन युवती ने गंगा बैराज में लगाई छलांग, UPSC में असफल होने से थी परेशान

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के रामराज थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक दर्दनाक घटना सामने आई, जब एक आईआईटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने वाली युवती ने यूपीएससी परीक्षा में असफल होने के कारण गंगा बैराज में छलांग लगा दी. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया. हालांकि अभी तक युवती का कोई पता नहीं चल सका है.

यूपीएससी परीक्षा में असफलता से थी निराश

जानकारी के अनुसार युवती का नाम ललिता (26 वर्ष), पुत्री वेद प्रकाश है. वह जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर क्षेत्र के गांव खानपुर की रहने वाली है और वर्तमान में ज्ञान विहार, बिजनौर में रह रही थी. बताया जा रहा है कि ललिता ने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और बीते कुछ वर्षों से यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही थी. कई बार प्रयास करने के बावजूद सफलता न मिलने से वह पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में चल रही थी. बताया जा रहा है कि ललिता सोमवार की सुबह अपनी चचेरी बहन के साथ गंगा बैराज पर पहुंची और गंगा बैराज के गेट नंबर 25 से नदी में छलांग लगा दी. उसके साथ आई बच्ची ने शोर मचाया, जिससे आसपास मौजूद लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े.

बैराज के आसपास के इलाकों में भी खोजबीन

स्थानीय लोगों ने तुरंत इस घटना की सूचना पुलिस को दी. थाना रामराज पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कराया. सुबह से ही पुलिस और गोताखोर गंगा में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं. बैराज के आसपास के इलाकों में भी सघन खोजबीन की जा रही है, लेकिन अब तक ललिता का कोई पता नहीं चल सका है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि युवती को ढूंढा जा सके. प्रारंभिक जांच में यह मामला तनाव के कारण आत्मघाती कदम उठाने का प्रतीत हो रहा है. पुलिस ने परिवार को सूचना दे दी है. इस घटना से क्षेत्र में गहरा शोक और चिंता व्याप्त है.