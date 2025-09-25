विज्ञापन
उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एक मुस्लिम युवती ने हिंदू लड़के से मंदिर में सात फेरे लिए. शादी के लिए इस मुस्लिम लड़की ने हिंदी धर्म अपनाया. शादी के बाद समरीन नाम की इस लड़की का नाम सीता रखा गया है. पढ़िए बाकर हुसैन की रिपोर्ट.

यूपी के कौशांबी में मुस्लिम लड़की समरीन बनी सीता, मंदिर में हिंदू युवक से रचाई शादी

उत्तर प्रदेश के कौशांबी में एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई है. जहां जाति और धर्म की सीमाओं को तोड़कर एक मुस्लिम युवती और एक हिंदू युवक ने शादी रचा ली है. इस प्रेम कहानी में, प्यार की जीत हुई और नौ साल के रिश्ते के बाद दोनों ने सात फेरे लेकर एक-दूसरे को अपना जीवनसाथी बना लिया.

नौ साल पुरानी प्रेम कहानी

यह घटना सिराथू इलाके के गौसपुर नवावा गांव की है. वहां की रहने वाली समरीन और देवीगंज निवासी अभिषेक सोनी स्कूल के समय से ही एक-दूसरे को जानते थे. दोनों के बीच नौ साल से गहरा प्रेम संबंध था, लेकिन सामाजिक बंधनों के कारण वे शादी नहीं कर पा रहे थे. आखिरकार, दोनों ने समाज के डर से दूर, मंझनपुर के दुर्गा मंदिर में हिंदू रक्षा संगठन की मदद से शादी करने का फैसला किया.

शादी के बाद, समरीन ने अपना धर्म परिवर्तन कर हिंदू धर्म अपना लिया. उसका नया नाम सीता रखा गया है. दुल्हन बनी सीता ने बताया, "हमारा प्यार नौ साल पुराना है और मुझे हिंदू धर्म बहुत पसंद है क्योंकि इसमें महिलाओं को बहुत सम्मान दिया जाता है." वहीं अभिषेक सोनी ने भी कहा कि वे दोनों हमेशा से एक साथ रहना चाहते थे.

शादी में हिंदू रक्षा संगठन ने की मदद

इस शादी में हिंदू रक्षा संगठन नाम के एक संगठन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस संगठन के जिला संयोजक वेद सत्यार्थी ने इस जोड़े की मदद की और उनकी शादी को सफल बनाने में सहयोग किया. यह शादी इस बात का प्रमाण है कि प्यार सभी सीमाओं से परे है और सच्चा प्रेम करने वाले किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं. यह घटना न केवल एक प्रेम कहानी है, बल्कि यह धर्म और समाज के पुराने नियमों को चुनौती देने का एक उदाहरण भी है.

