विज्ञापन
विशेष लिंक

अपर्णा यादव को अब तलाक नहीं देंगे प्रतीक! इंस्टा पोस्ट में लिखा - 'ऑल इज गुड'

प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव से विवादों को लेकर अब नई पोस्ट में सबकुछ ठीक होने का दावा किया है. कुछ दिन पहले प्रतीक यादव ने अपर्णा पर घर तोड़ने के आरोप लगाए थे.

Read Time: 2 mins
Share
अपर्णा यादव को अब तलाक नहीं देंगे प्रतीक! इंस्टा पोस्ट में लिखा - 'ऑल इज गुड'
  • प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव के साथ विवादों के बाद एक नया पोस्ट कर सब ठीक होने का दावा किया है
  • प्रतीक यादव ने पहले अपर्णा यादव पर घर तोड़ने और स्वार्थी महिला होने के आरोप लगाए थे
  • प्रतीक ने अपर्णा के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए तलाक देने की भी बात कही थी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लखनऊ:

मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव से विवादों को लेकर नए पोस्ट में सब ठीक होने का दावा किया है. कुछ दिन पहले प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में अपर्णा यादव पर घर तोड़ने जैसे आरोप लगाए थे. आज की पोस्ट में प्रतीक यादव ने लिखा है कि 'ऑल इज गुड'. उन्होंने लिखा है कि चैम्पियंस वो होते हैं जो पर्सनल और प्रोफेशनल दिक्कतों को खत्म कर देते हैं.

प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव के साथ तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, 'ऑल इज गुड. चैंपियन वो होते हैं जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल समस्याओं को खत्म कर देते हैं. हम चैंपियंस का एक परिवार हैं.'

कुछ दिन पहले कहा था- तलाक दे दूंगा

कुछ दिन पहले ही प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव पर घर तोड़ने का आरोप लगाया था. उन्होंने अपर्णा को स्वार्थी महिला बताते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने उनका परिवार बर्बाद कर दिया. उनका कहना था कि इस वजह से उनकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं है. प्रतीक का कहना था कि वो अपर्णा को तलाक दे देंगे. इतना ही नहीं, प्रतीक यादव ने अपर्णा के लिए 'Never seen such a bad soul' जैसे कड़े शब्द का इस्तेमाल भी किया था.

2012 में हुई थी दोनों की शादी

अपर्णा और प्रतीक ने काफी लंबे समय तक डेट किया था. दोनों परिवारों की रजामंदी से दोनों 2012 में शादी के बंधन में बंध गए थे. अंतरराष्ट्रीय संबंध की पढ़ाई करने वाली अपर्णा शादी के बाद समाजवादी पार्टी की राजनीति करने लगीं. उन्होंने लखनऊ की एक सीट से 2017 का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था. लेकिन हार गई थीं. वो 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गई थीं. लेकिन बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया था. उन्हें 2024 में उत्तर प्रदेश महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Prateek Yadav, Prateek Yadav Divorce Case, Prateek Yadav Vs Aparna Yadav, Aparna Yadav
Get App for Better Experience
Install Now