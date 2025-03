हिमाचल पहुंच गई मेरठ पुलिस, साहिल-मुस्कान की 13 दिन की मर्डर पार्टी का हर राज खुलेगा

मेरठ में पति के टुकड़े-टुकड़े कर हिमाचल में प्रेमी साहिल संग पार्टी करने वाली मुस्कान की करतूतों की हर कड़ी को पुलिस जोड़ रही है. दोनों ने मिलकर जिस बेरहमी से सौरभ की हत्या की, उससे हर कोई सन्न है. यह यकीन कर पाना मुश्किल है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है. सौरभ 24 फरवरी को दो साल बाद लंदन से बेटी का बर्थडे मनाने घर लौटा था. 3 मार्च को घर पर उसकी हत्या कर दी जाती है. हत्या भी ऐसी कि रूह कांप जाए. सौरभ के सिर और हाथ काटकर साहिल अपने घर ले जाता है. फिर वापस मुस्कान के घर में शव को ड्रम में सीमेंट से सील क देता है. इसके बाद दोनों अगले ही दिन 13 दिन के हिमाचल टूर पर निकल जाते हैं. मेरठ पुलिस की टीमें अब हिमाचल रवाना हो गई हैं. इस हत्या के हर ऐंगल को जोड़ा जा रहा है. इसमें तंत्र-मंत्र से लेकर हिमाचल में दोनों की 13 दिन की क्राइम कुंडली खंगालने की कोशिश भी शामिल है.

मेरठ में पति की लाश को ड्रम में सीमेंट से सील करने के बाद मुस्कान साहिल के साथ 4 मार्च को हिमाचल निकली. बताया जा रहा है कि साहिल के लिए नए कपड़े खरीदने से लेकर उसके किराए वगैरह का पूरा खर्चा मुस्कान ने उठाया. दोनों मेरठ से मनाली और कसोल पहुंचे और फिर शुरू हुआ 'मर्डर पार्टी' का सिलसिला. सौरभ को रास्ते से हटाने की खुशी किस कदर थी, 13 दिन के पांच वीडियो इसकी गवाही दे रहे हैं. दोनों ने जमकर पार्टी की. दोनों के 5 वीडियो वायरल हैं. इसमें से एक वीडियो मनाली, जबकि चार वीडियो कसोली के बताए जा रहे हैं.

इसमें वे एक दूसरे को जन्मदिन का केक खिला रहे हैं. होली की मस्ती में झूमकर एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं. आखिर ये वीडियो कहां से आए? दोनों के मोबाइल को पुलिस ने जब्त कर लिया था. ऐसे में ये वीडियो उनके मोबाइल से लीक कैसे हुए हैं, यह भी बड़ा सवाल है. यूपी पुलिस की टीमें कसोल के उस होटल को भी खंगालेगी, जहां दोनों छह दिन के लिए रुके थे.

हिमाचल के इसी होटल में रुके थे साहिल और मुस्कान

Kullu, Himachal Pradesh: In the Merchant navy officer Saurabh Shukla murder case, Muskan Rastogi after killing her husband, traveled to Kasol, Himachal Pradesh, with her lover Sahil. The couple checked into Hotel Purnima on March 10 and stayed for six days in room 203, where… pic.twitter.com/bJrc34m5Sd