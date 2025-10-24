यूपी: मदरसे में वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने वाला गिरफ्तार, पढ़ें क्या है पूरा मामला

यूपी के मुरादाबाद में वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने का मामला अब तूल पकड़ चुका है. इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शाहजहां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि बाकी आरोपी अब भी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है. इस मामले में एडमिशन सेल इंचार्ज शाहजहां, प्रिंसिपल रहनुमा और अन्य स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज किया है.

दरअसल, मुरादाबाद के पाकबड़ा थाना क्षेत्र के लोदीपुर पल्लूपुरा में स्थित जामिया अहसानुल बनात मदरसे में चंडीगढ़ निवासी एक व्यक्ति ने तहरीर देकर गंभीर आरोप लगाए थे. उनका कहना था कि एडमिशन के दौरान उनकी 13 साल की बेटी से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगा गया, जो न केवल अमानवीय है बल्कि कानून के खिलाफ भी है. इसके ख़िलाफ़ उन्होंने मुरादाबाद पुलिस में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी.

मुख्य आरोपी शाहजहां की गिरफ़्तारी की लेकर मुरादाबाद के एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में आरोप सही पाए गए हैं. शाहजहां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें लगी हैं. मामले की जानकारी शिक्षा विभाग को भी दे दी गई है.

जामिया अहसानुल बनात मदरसे के शिक्षक सलमान ने वर्जिजिटी सर्टिफिकेट मांगने के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए दावा किया कि यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं. सलमान का दावा है कि उनके मदरसे में कई बच्चियां पढ़ती हैं, लेकिन आज तक किसी से ऐसा सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया. उन्होंने सर्टिफिकेट मांगने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है.

चंडीगढ़ निवासी व्यक्ति की तहरीर पर दर्ज हुए मुक़दमे के बाद जामिया अहसानुल बनात मदरसे की मान्यता से लेकर निर्माण आदि की भी जांच की जाएगी. पुलिस को शुरुआती जांच में आरोप सही मिले हैं. ऐसे में संभव है अभी इस मामले के कई और किरदार निकलकर सामने आयें और उन पर कार्रवाई हो.