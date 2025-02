महाकुंभ ने देश दुनिया को उत्तर प्रदेश की क्षमता से वाकिफ कराया है... कुंभ के सफल आयोजन पर सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं. इस बार के महाकुंभ ने कई बड़े रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं. इनमें से सबसे बड़ा रिकॉर्ड है श्रद्धालुओं की संख्या का. 13 जनवरी से 22 फरवरी तक महाकुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है. महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है. सीएम योगी लखीमपुर खिरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महाकुंभ को लेकर नकारात्मकता फैलाने को लेकर विपक्षी दलों के नेताओं पर भी निशाना साधा है.

महाकुंभ को सीएम योगी ने बताया ऐतिहासिक

#WATCH | Lakhimpur Kheri, UP | Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath says, "Prayagraj Maha Kumbh is enough to understand the potential of Uttar Pradesh. Between 13 January and 22 February, more than 60 crore devotees have taken a holy dip in Triveni Sangam... The whole… pic.twitter.com/J8toWNgMAz