लखनऊ के फर्जी IAS सौरव त्रिपाठी का PA गौरव पांडेय भी गिरफ्तार, भौकाल बनाकर दोनों ने 4 राज्यों में की ठगी

Lucknow Fake IAS: यूपी की राजधानी लखनऊ से गिरफ्तार फर्जी IAS सौरव त्रिपाठी का पर्सनल असिस्टेंट भी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है. गिरफ्तार पीए की पहचान गौरव पांडेय के रूप में हुई है. पुलिस अब दोनों से पूछताछ करने में जुटी है.

लखनऊ पुलिस की गिरफ्त में फर्जी IAS और उसका PA.
लखनऊ:

Lucknow Fake IAS: लखनऊ पुलिस ने फर्जी IAS सौरव त्रिपाठी के साथ मिलकर लोगों से ठगी करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी खुद को इस फर्जी IAS का सेक्रेटरी बताता था. गिरफ्तार आरोपी की पहचान गौरव पांडेय के रूप में हुई है. लखनऊ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर फर्जी आईएएस के PA को गिरफ्तार किया है. गौरव पांडेय की फर्जी IAS की तरफ से ठगी के मामले को डील करता था. अब पुलिस दोनों से पूछताछ कर ठगी के मामलों की जानकारी जुटाने में लगी है. मालूम हो कि दोनों ने यूपी, बिहार, दिल्ली के साथ-साथ उत्तराखंड में भी ठगी किए.

दोनों ने कई विभागों में बना रखी थी सेटिंग

कई विभागों में भी फर्जी आईएएस और उसके PA ने अपनी सेटिंग बनाई हुई थी. दोनों अपने फर्जी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करके लोगों को गुमराह कर ठगते थे. लखनऊ पुलिस फर्जी IAS सौरव त्रिपाठी के खातों की जांच कर रही है. मामले में BNS की धारा 204, 319(2),318(4), 338, 336, 340(2),347(2), 341, 61(2), और IT एक्ट 66D के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है.

फर्जी IAS का PA गौरव पांडेय.

प्रोटोकॉल और भौकाल बनाकर करता था ठगी

फर्जी आईएएस के PA गौरव पांडे का काम पीड़ितों के सामने सौरभ त्रिपाठी का प्रोटोकॉल और भौकाल बनाना था. कई बार लेनदेन की बातचीत भी वह खुद ही करता था. बड़ी डीलिंग और लग्जरी गाड़ियां दिलवाने में फर्जी आईएएस के PA की संलिप्तता पता चली है. लखनऊ दिल्ली बिहार उत्तराखंड के अलावा अन्य कई राज्यों में भी इनका मकड जाल फैला हुआ है.

