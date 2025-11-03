बिहार चुनाव को लेकर यूपी में सख्ती, देवरिया में शराब की दुकानें इन दिनों रहेगी बंद

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बिहार की सीमा से लगते तीन किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित शराब की दुकानें इस हफ्ते दो दिन बंद रहेंगी. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने सोमवार को बताया कि बिहार के सीवान व गोपालगंज जिलों में आगामी 6 नवम्बर को होने वाले मतदान के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है. इसके साथ ही उन्होंने यहां बताया कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी अनुभाग-2 के पत्र के क्रम में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने आदेश जारी किया है.

कब-कब नहीं मिलेगी शराब

आदेश के अनुसार, लोक शांति बनाए रखने एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देवरिया जिले में बिहार की सीमा से लगते तीन किलोमीटर की परिधि में स्थित शराब की सभी दुकानें 4 नवम्बर की शाम 6 बजे से छह नवम्बर की शाम छह बजे तक बंद रहेगी. बिहार में छह और 11 नवंबर को दो चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी. प्रवक्ता ने बताया कि 14 नवंबर को भी मतगणना स्थल से तीन कि.मी. के क्षेत्र में स्थित शराब की सभी दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी.

उल्लंघन पर होगा सख्त एक्शन

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि उक्त अवधि में शराब की कोई भी दुकान खुली पाई जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस वक्त बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार पूरे जोर-शोर से चल रहा है. चुनाव प्रचार में पीएम मोदी से लेकर राहुल गांधी तक तमाम नेता पुरजोर ताकत झोक रहे हैं. ताकि वोटर्स को लुभाया जा सकें. रोजाना बिहार में दिग्गज नेताओं की दर्जनों रैलियां आयोजित हो रही है.

(भाषा इनपुट्स के साथ)