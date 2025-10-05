ड्रोन का डर थमा नहीं कि आ गई 'धमकी भरी चिट्ठी'! रायबरेली में घरों में चोरी और 15 हत्याओं की चेतावनी से दहशत

ड्रोन से रेकी कर चोरी की अफवाहों से अभी ग्रामीण पूरी तरह उबर भी नहीं पाए थे कि अब उत्तर प्रदेश के रायबरेली के एक गांव में चोरी और हत्या की धमकी भरा पत्र मिलने से हड़कंप मच गया है. पुलिस ने इस सनसनीखेज चिट्ठी को जब्त कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.

यह धमकी भरा पत्र रायबरेली के महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के मोन गांव में मिला. डाक विभाग में कार्यरत रामकुमार के घर के गेट पर मिली इस चिट्ठी में एक साथ 10 घरों में चोरी करने और विरोध करने पर 15 लोगों की हत्या करने की खुली धमकी दी गई है.

रामकुमार ने पुलिस को बताया कि गुरुवार दोपहर लगभग ढाई बजे उनकी बहू निशा ने घर के लॉन में लगे फूल के पेड़ पर यह पर्ची देखी. मिली पर्ची में हाथ से लिखा था, "आज नौ बजकर तीस मिनट पर दस घर में चोरी करेंगे. जितना रखा बचाओ, उतना रखा लो. 10 घर में चोरी करेंगे और 15 लोगों की मौत होगी. हम 10,000 हजार लोग हैं.

इस धमकी भरे पत्र ने ग्रामीणों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं. सीओ महराजगंज प्रदीप कुमार ने बताया कि पत्र मिला है और पुलिस उसकी बारीकी से जांच कर रही है. उन्होंने गाँव में गश्त बढ़ा दी है और ग्रामीणों को सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया गया है.

रायबरेली पुलिस ने ग्रामीणों को अफवाहों पर ध्यान न देने की हिदायत दी है. इसके अलावा, गांव-गांव में यह ऐलान भी किया जा रहा है कि किसी भी तरह की मदद या सूचना के लिए ग्रामीण तुरंत पुलिस से संपर्क करें. पुलिस जल्द ही धमकी देने वाले का पता लगाने का दावा कर रही है.

फैज अब्बास के इनपुट के साथ