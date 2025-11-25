शादी से एक दिन पहले लेखपाल ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने बताया काम का दवाब था

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. वहां एक लेखपाल ने अपनी शादी के एक दिन पहले आत्महत्या कर ली. आत्महत्या करने वाले लेखपाल ने जहानाबाद के एसडीएम और चुनाव अधिकारी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है. लेखपाल सुधीर कुमार की 26 नवंबर को बारात जानी थी, लेकिन उसके पहले की उसने आत्म हत्या कर ली. इसकी खबर पाकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया.

घर वालों ने क्या आरोप लगाए हैं

लेखपाल सुधीर कुमार की मौत के बाद से जहां शादी वाले घर में मातम छाया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फांसी के फंदे से शव को नीचे उतारा और मामले की जांच-पड़ताल शुरू की. मृतक की बहन ने आरोप लगाया कि भाई की शादी 26 नवंबर को होनी थी. शादी के लिए भाई ने छुट्टी मांगी, लेकिन उसे जहानाबाद के चुनाव अधिकारी और एसडीएम संजय कुमार सक्सेना ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का फार्म भरवाने के लिए धमकी दी.बहन ने आरोप लगाया कि चुनाव अधिकारी ने कहा था कि नौकरी करना है तो करो नहीं तो निलंबित कर देंगे. बहन ने बताया कि मंगलवार सुबह कानूनगो शिवराम ने घर पर आकर धमकाया नौकरी करो जाकर. बहन ने कहा कि कानूनगो ने उनके भाई को एक पेपर पकड़ा दिया था.बहन का आरोप है कि कानूनगो ने जो पेपर दिया, उसे देख डिप्रेशन में आए लेखपाल सुधीर ने घर के अंदर अपने कमरे में फंसी लगा ली.

इस घटना की जानकारी जैसे ही अधिकारियों को हुई तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया.लेखपाल के फांसी लगाकर आत्महत्या करने की खबर पाकर बिंदकी कोतवाल, एडीएम, एएसपी और एसडीएम घटनास्थल पर पहुंचे. वहां अपने खिलाफ आक्रोश देखकर एसडीएम मौके से फरार हो गए. एडीएम ने परिजनों को आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

