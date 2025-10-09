विज्ञापन
विशेष लिंक

उत्तर प्रदेश के गांव में सेना का ड्रोन गिरने से मचा हड़कंप

देर रात गांव में लगे एक नीम के पेड़ में फंस कर एक बड़ा ड्रोन जमीन पर गिर गया. ड्रोन के गिरते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आर्मी को इसकी सूचना दी जिसके बाद आर्मी ने ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया. 

Read Time: 2 mins
Share
उत्तर प्रदेश के गांव में सेना का ड्रोन गिरने से मचा हड़कंप
  • उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के कड़ेसरा कला गांव में एक बड़ा ड्रोन नीम के पेड़ में फंसकर गिर गया था
  • ड्रोन गिरने की सूचना पर पुलिस और आर्मी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर ड्रोन को कब्जे में ले लिया
  • ड्रोन बबीना आर्मी कैम्प में हो रही ड्रोन प्रैक्टिस के दौरान गलती से कोतवाली तालबेहट क्षेत्र में आ पहुंचा था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
ललितपुर:

उत्तर प्रदेश के ललितपुर के एक गांव में ड्रोन गिरने के कारण ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और आर्मी मौके पर पहुंची और ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया. यह पूरा मामला कोतवाली तालबेहट अंतर्गत कड़ेसरा कला गांव का है.

जानकारी के मुताबिक, देर रात गांव में लगे एक नीम के पेड़ में फंस कर एक बड़ा ड्रोन जमीन पर गिर गया. ड्रोन के गिरते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आर्मी को इसकी सूचना दी जिसके बाद आर्मी ने ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया. 

वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी तालबेहट रक्षपाल सिंह ने बताया कि बबीना आर्मी कैम्प में ड्रोन की प्रैक्टिस चल रही थी, जिसके बाद एक ड्रोन कोतवाली तालबेहट क्षेत्र तक आ गया और कडेसरा कला गांव में पेड़ में फंस कर जमीन पर गिर गया जिसके बाद आर्मी के जवान गांव में आकर ड्रोन को अपने साथ ले गए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lalitpur Drone Crash, Army Drone Falls In Village, UP Drone Incident, Talbehat Police Action, Indian Army Drone Practice
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com