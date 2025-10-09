उत्तर प्रदेश के गांव में सेना का ड्रोन गिरने से मचा हड़कंप

उत्तर प्रदेश के ललितपुर के एक गांव में ड्रोन गिरने के कारण ग्रामीणों के बीच हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और आर्मी मौके पर पहुंची और ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया. यह पूरा मामला कोतवाली तालबेहट अंतर्गत कड़ेसरा कला गांव का है.

जानकारी के मुताबिक, देर रात गांव में लगे एक नीम के पेड़ में फंस कर एक बड़ा ड्रोन जमीन पर गिर गया. ड्रोन के गिरते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आर्मी को इसकी सूचना दी जिसके बाद आर्मी ने ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया.

वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी तालबेहट रक्षपाल सिंह ने बताया कि बबीना आर्मी कैम्प में ड्रोन की प्रैक्टिस चल रही थी, जिसके बाद एक ड्रोन कोतवाली तालबेहट क्षेत्र तक आ गया और कडेसरा कला गांव में पेड़ में फंस कर जमीन पर गिर गया जिसके बाद आर्मी के जवान गांव में आकर ड्रोन को अपने साथ ले गए.