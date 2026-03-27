श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद! इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल होगी अहम सुनवाई 

Krishna Janmabhoomi Case Hearing: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल यानी शनिवार को एक अहम सुनवाई होने जा रही है. कई महीनों से चल रहे इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर अदालत अगला कदम तय कर सकती है. यह विवाद लंबे समय से कानूनी बहस का विषय बना हुआ है और अब सभी की निगाहें शनिवार की सुनवाई पर टिकी हैं.
हिंदू पक्ष की 18 याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित
इलाहाबाद हाईकोर्ट में हिंदू पक्ष ने कुल 18 याचिकाएं दाखिल की हैं. इनमें दावा किया गया है कि शाही ईदगाह मस्जिद मंदिर की जमीन पर बनी है और इसे अतिक्रमण बताते हुए जमीन मंदिर पक्ष को वापस सौंपने की मांग की गई है. इन याचिकाओं पर अक्टूबर 2023 से सुनवाई चल रही है.
15 मुकदमों को जोड़ा गया, तीन केस अभी भी अलग
हाईकोर्ट में पेश किए गए 18 मूल मुकदमों में से 15 को एक साथ जोड़ दिया गया है, ताकि इनकी सुनवाई एकसाथ हो सके. हालांकि तीन मामले वाद संख्या 3/2023, 10/2023 और 17/2023 अभी भी अलग रखे गए हैं और इन्हें अभी तक समेकित नहीं किया गया है.
कोर्ट में यह भी बताया गया है कि अभी तक किसी भी मुकदमे में मुख्य मुद्दे (वाद बिंदु) तय नहीं किए गए हैं.
सुप्रीम कोर्ट में भी जारी है कानूनी प्रक्रिया
यह विवाद सिर्फ हाईकोर्ट तक सीमित नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले से जुड़े पहलुओं पर सुनवाई जारी है. दोनों अदालतों की कार्यवाही पर देशभर की नजरें टिकी रहती हैं क्योंकि मामला संवेदनशील और ऐतिहासिक महत्व वाला है.
जस्टिस अवनीश सक्सेना कर रहे सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरी प्रक्रिया की सुनवाई जस्टिस अवनीश सक्सेना की सिंगल बेंच कर रही है. माना जा रहा है कि शनिवार की सुनवाई में अदालत यह तय कर सकती है कि जो तीन मुकदमे अभी अलग हैं, उन्हें बाकी केसों के साथ जोड़ा जाए या उनकी सुनवाई अलग‑अलग हो.
शनिवार की सुनवाई पर सभी की नजरें
काफी समय से जारी यह कानूनी लड़ाई अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचती दिख रही है. शनिवार की सुनवाई से यह स्पष्ट हो सकता है कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी और केस किस दिशा में बढ़ेगा. मंदिर और मस्जिद दोनों पक्ष इस मामले में कोर्ट के रुख का इंतजार कर रहे हैं.
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