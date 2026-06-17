उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य (Keshav Prasad Maurya) आज यानी 17 जून को को कानपुर प्रवास पर है. डिप्टी सीएम सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करेंगे. इसके बाद दोपहर 1:00 बजे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे. इस सम्मेलन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. कानपुर पुलिस कमिश्नर ने मंगलवार रात कानपुर के छह एसीपी के कार्यक्षेत्र में बदलाव किया. सुमित रामटेके को एडीसीपी साउथ की जिम्मेदारी सौंपी गई है. तो योगेश को पुलिस कमिश्नर स्टाफ ऑफिसर का चार्ज दिया गया है.

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