Kanpur Live Update: कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद कुछ दबंगों ने एक पेट्रोल पंप को जंग का मैदान बना दिया. दबंगों ने पंप पर इस कदर बवाल काटा कि वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई. बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर पथराव करने के साथ ही तोड़फोड़ की. इस पूरी वारदात मे वीडियो सामने आए हैं, जिसमें से 53 सेकेंड का एक मुख्य सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

उत्तर प्रदेश के कानपुर (Kanpur Weather) में भीषण गर्मी और उमस का कहर जारी है. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है. यहां मंगलवार को अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.