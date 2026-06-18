मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कानपुर दौरे के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. रात 10:45 बजे से सुबह 3:45 बजे तक शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की विशेष चेकिंग रहेगी. कानपुर जिले की सभी सीमाओं (बॉर्डर) पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बाहर से आने वाले वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच की जाएगी.

होटल, गेस्ट हाउस, लॉज और किराए के ठिकानों की विशेष निगरानी की जाएगी. ठहरने वाले लोगों का सत्यापन भी कराया जाएगा. बाहरी जिलों और राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर पुलिस की खास नजर रहेगी. बिना वैध दस्तावेज या संदिग्ध गतिविधि मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस अधिकारियों को लगातार गश्त करने और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय पुलिस समन्वय के साथ काम कर रही हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.