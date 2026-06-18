उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) आज यानी 18 जून को कानपुर दौरे पर रहेंगे. सीएम योगी शहर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि आएंगे और प्राकृतिक खेती कार्यशाला को संबोधित करेंगे. मुख्यमंत्री आज सुबह 11.40 बजे कानपुर आएंगे. वहीं 3: 40 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे. सीएम योगी आदित्यनाथ सीएसए विवि में पहली बार हो रही प्राकृतिक खेती कार्यशाला को संबोधित करेंगे, जिसमें वे प्रदेश भर से पहुंचने वाले 500 से अधिक किसानों से संवाद करेंगे.
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Kanpur Live: सीएम योगी का आज कानपुर दौरा, कड़ी सुरक्षा रहेगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित कानपुर दौरे के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. रात 10:45 बजे से सुबह 3:45 बजे तक शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की विशेष चेकिंग रहेगी. कानपुर जिले की सभी सीमाओं (बॉर्डर) पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बाहर से आने वाले वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की गहन जांच की जाएगी.
होटल, गेस्ट हाउस, लॉज और किराए के ठिकानों की विशेष निगरानी की जाएगी. ठहरने वाले लोगों का सत्यापन भी कराया जाएगा. बाहरी जिलों और राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर पुलिस की खास नजर रहेगी. बिना वैध दस्तावेज या संदिग्ध गतिविधि मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस अधिकारियों को लगातार गश्त करने और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय पुलिस समन्वय के साथ काम कर रही हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके.
Kanpur Live: मूकबधिर बच्चों के थेरेपी सेंटर में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी
कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के वसंत विहार में मंदबुद्धि बच्चों के लिए बनें थेरेपी सेंटर में बुधवार रात इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग के दौरान हुए शार्ट सर्किट से आग लग गई. आग की लपटें देखकर पड़ोसियों में अफरा-तफरी मच गई. कुछ ही देर में आग ने विकराल रुप ले लिया और लपटें दूसरी मंजिल तक पहुंच गई. लपटें उठती देखकर क मरे में मौजूद डाक्टर दंपति ने पड़ोसी की छत पर कूदकर जान बचाई. आग की सूचना पर पुलिस और दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची. विद्युत आपूर्ति बंद क राने के बाद दमकल कर्मियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग से थेरेपी सेंटर और घर की गृहस्थी जलकर खाक हो गई.