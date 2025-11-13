कश्मीर पुलिस और आईबी की टीम एक बार फिर पहुंची सहारनपुर के उस अस्पताल, जहां डॉक्टर आदिल करता था काम

जम्मू-कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) की एक संयुक्त टीम ने गुरुवार को एक बार फिर सहारनपुर के फेमस मेडिकेयर अस्पताल में जांच-पड़ताल की. इस दौरान स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस विभाग के अधिकारी भी टीम के साथ अस्पताल में मौजूद रहे. जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसी अस्पताल से डॉक्टर आदील को गिरफ्तार किया था. उसने कश्मीर में विवादित पोस्टर लगाए थे.दिल्ली में सोमवार को हुए ब्लास्ट से पहले यह पहली गिरफ्तारी थी.

डॉक्टर आदील इसी अस्पताल में काम करता था. इस मामले की जांच से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सबूतों की तलाश में जम्मू कश्मीर पुलिस की यह टीम यहां एक बार फिर पहुंची है. मौके पर मौजूद टीम ने मीडियाकर्मियों को आगे जाने से रोक दिया.स्थानीय पुलिस ने पूरे अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी थी. समाचार लिखे जाने तक जम्मू कश्मीर और आईबी के अधिकारी अस्पताल परिसर में जांच-पड़ताल में जुटे हुए थे. इसको लेकर टीम की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी हुआ है.

डॉक्टर आदील सहारनपुर के फेमस मेडिकेयर अस्पताल में काम करता था. वह मुजफ्फर का भाई है, जो दिल्ली में धमाकों के बाद से फरार है.

हापुड़ से डॉक्टर फारूक को उठाया

इससे पहले दिल्ली पुलिस ने लाल किला ब्लास्ट की जांच के सिलसिले में हापुड़ जिले के पिलखुआ से डॉक्टर फारूक को उठाया है.वह जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है. वह इस मेडिकल कॉलेज में पिछले एक साल से अस्सिटेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा है. डॉक्टर फारूक ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है.दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में इस संस्थान से कई लोगों को या तो गिरफ्तार किया गया है या हिरासत में लिया गया है.

